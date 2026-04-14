Real Madrid : Florentino Pérez fait face à un gros casse-tête

Depuis plusieurs mois, le projet de transformation du modèle institutionnel du Real Madrid voulu par Florentino Pérez est en suspens. Annoncée en novembre dernier, l’idée d’introduire une structure hybride avec l’entrée d’un investisseur minoritaire et la création d’une nouvelle entité n’a toujours pas été concrétisée, malgré la promesse d’une assemblée générale extraordinaire suivie d’un référendum auprès des socios. Pour l’heure, aucune échéance n’a été officiellement fixée, et le club reste dans une forme de statu quo sur un dossier pourtant présenté comme structurant pour l’avenir.

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En interne, les raisons de ce blocage restent floues, même si plusieurs sources évoquent des divergences au sein de la direction et une certaine réserve des socios, peu convaincus par l’évolution du modèle historique du club d’après Mundo Deportivo. Dans un contexte sportif également instable, marqué par des performances irrégulières et des tensions autour de la direction, ce projet est désormais en attente.