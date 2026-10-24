PSG : la réaction de Luis Enrique sur le report du match
Luis Enrique ne semble pas préoccupé par le report de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement prévue ce dimanche soir. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur parisien a, en effet, assuré qu’il acceptait sans difficulté de jouer lundi si cette décision était préférable au regard de la situation actuelle. «Si on joue lundi et que c’est mieux pour la situation actuelle, je l’accepte», a-t-il déclaré, relativisant ainsi les conséquences de ce changement de calendrier.
Le technicien espagnol a également été interrogé sur le lien entre cette décision et la cérémonie du Ballon d’Or, organisée dans un contexte particulier pour le club parisien. Le PSG compte plusieurs joueurs susceptibles de remporter la prestigieuse récompense, mais cela ne change rien à la préparation de l’équipe selon son entraîneur. «On a plusieurs joueurs qui peuvent gagner le Ballon d’Or. On verra bien, mais ça ne change rien à l’équipe», a conclu Luis Enrique, qui préfère donc se concentrer sur les enjeux sportifs.
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