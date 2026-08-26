Benfica renforce son milieu de terrain avec João Palhinha

C’est désormais officiel, João Palhinha fait son grand retour au Portugal ! Arrivé vendredi dernier à Lisbonne et soumis aux examens médicaux d’usage ce lundi, le milieu défensif international portugais s’est engagé dans la foulée avec le Benfica. « Comme chacun sait, les attentes sont très élevées lorsqu’on représente Benfica. Et pour l’instant , je ne suis qu’un joueur parmi d’autres, qui donne le meilleur de lui-même pour le club. Je suis convaincu que toute la structure et tous les supporters aspirent eux aussi à remporter des titres », a indiqué le milieu de terrain portugais de 31 ans au micro de BTV.

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Après des négociations intenses, les Aguias et le Bayern Munich ont trouvé un accord définitif autour d’un transfert de 14 millions d’euros, assorti de 5 millions d’euros de bonus. Malgré l’intérêt pressant de plusieurs clubs de Premier League comme Newcastle ou Aston Villa, le joueur de 31 ans a donné sa priorité absolue au projet lisboète. Dans son communiqué, Benfica précise : « L’accord portant sur l’acquisition de tous les droits du joueur s’élève à 14 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 5 millions d’euros en fonction d’objectifs prédéfinis. Le contrat de travail comprend une clause de rupture de contrat de 50 millions d’euros » Palhinha a paraphé un bail de quatre ans (jusqu’en 2030) assorti d’un salaire net annuel de 2,5 millions d’euros, venant ainsi offrir une option d’impact et d’expérience au milieu de terrain de Marco Silva.