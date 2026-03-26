CAN 2025 : les délais pour la procédure du TAS sont connus

Lors de la conférence de presse organisée jeudi à Paris, les avocats de la Fédération sénégalaise ont également apporté des précisions sur le calendrier possible de la procédure engagée devant le TAS. Saisi pour contester la décision de la CAF concernant la finale de la CAN 2025, le TAS pourrait prendre plusieurs mois avant de rendre son verdict. Selon les avocats de la FSF, une procédure arbitrale classique dans ce type de contentieux dure généralement entre neuf et douze mois.

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Mais ce délai pourrait être considérablement raccourci si toutes les parties acceptent une procédure accélérée. Dans ce cas, avec l’accord de la CAF et de la Fédération royale marocaine, la décision pourrait intervenir dans un délai d’environ deux mois. Un scénario qui permettrait de trancher rapidement un litige devenu l’un des plus sensibles du football africain.