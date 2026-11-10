Le RC Lens pousse pour faire revenir Pierre Sage

Mais qu’arrive-t-il au RC Lens ? Loué pour sa formidable saison 2025-2026, achevée avec une 2e place de Ligue 1 et une Coupe de France gagnée, le club nordiste se distingue par une instabilité totalement imprévue. Il y a eu l’épisode Dino Toppmoller, qui avait la lourde tâche de succéder à Pierre Sage et qui avait été soigneusement choisi par la direction artésienne. Il n’a pas résisté à un début de saison pourtant honnête, la faute à quelques désaccords au sein du staff.

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La nomination de Yannick Cahuzac a, dans la foulée, fait jaser, en raison de sa proximité avec le directeur sportif Jean-Louis Leca. Mais elle pouvait se justifier sur un raisonnement sportif, qui s’est finalement fracassé le mercredi 4 novembre sur une humiliation historique à domicile. Et comme Lens n’a pas rebondi face à l’OM, la décision a été prise de limoger Cahuzac à son tour. Et la suite risque de surprendre encore.

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La direction travaille ensemble sur le dossier Pierre Sage

Selon les informations de L’Equipe et de La Voix du Nord, que nous pouvons vous confirmer, Pierre Sage est bien l’un des candidats envisagés par la direction lensoise pour reprendre les rênes d’un club mal en point. Une surprise lorsqu’on se rappelle les conditions de son départ, qui ont laissé un goût amer à l’état-major et aux supporters sang-et-or. Parti en Premier League, qu’il rêvait de rejoindre un jour, avec un salaire quatre fois supérieur, Pierre Sage a écorné sa belle image auprès des fans, mais pas forcément auprès du grand patron, Joseph Oughourlian.

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Mais ce dernier n’est pas le seul à l’initiative d’un retour de Pierre Sage, qui est travaillé de concert par Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. Problème, il n’est pas encore officiellement libre, même s’il ne fait guère de doute qu’il ne sera plus sur le banc de Crystal Palace à l’issue de cette trêve internationale. Reste à savoir si l’entraîneur français est prêt à revenir au RC Lens dans ces conditions. La direction lensoise ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et deux autres entraîneurs sont également à l’étude pour succéder à l’éphémère Cahuzac.