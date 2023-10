EdF : les éloges de Didier Deschamps pour Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

De retour en équipe de France après plus d’un an d’absence, Jonathan Clauss a saisi la perche tendue par Didier Deschamps. Titulaire lors de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas vendredi (1-2), le latéral marseillais a rendu une copié très propre, d’ailleurs ponctuée par sa première passe décisive en sélection. Interrogé à son sujet ce dimanche dans Téléfoot, le sélectionneur tricolore s’est particulièrement montré élogieux.

«Dans la lignée de ce qu’il fait avec son club, il a cette capacité technique à ne pas être embêté avec le ballon et à se projeter en phase offensive, a rappelé Didier Deschamps, avant de poursuivre. C’est quelque chose d’intéressant, on ne néglige pas l’aspect défensif même si on n’a pas été mis énormément en difficulté sur cet aspect là. Ça dépendra aussi de l’adversaire. Il était avec nous avant la Coupe du Monde mais évoluait régulièrement dans un rôle de piston en club. Là il est plus un latéral, il connait bien son sujet avec un profil différent de ceux qui ont joué ici jusqu’à maintenant.»