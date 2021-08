EdF : Didier Deschamps juge l’Euro de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a vécu un Euro 2020 compliqué. Il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, même s’il a été impliqué sur cinq des sept buts de l’équipe de France. L’attaquant du PSG a également manqué le dernier penalty lors de la séance de tirs au but face à la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b). Didier Deschamps a défendu son joueur et notamment son état d’esprit malgré son manque d’efficacité.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le sélectionneur de l’équipe de France a déclaré que Mbappé « avait la détermination et les très bonnes intentions qu'il fallait. Mais il n'a pas eu l'efficacité souhaitée, et qu'il souhaitait lui-même, même s'il a été impliqué sur cinq de nos sept buts. Après, sur le débat de le sortir ou non en cours de match, c'est toujours le dilemme avec un joueur comme lui : on parle d'un joueur capable de faire la différence à tout moment, même quand il est moins bien. Comme en Croatie, où il n'est pas au mieux de sa forme, mais qu'il nous fait gagner. »