BL : le Bayern chute à Mayence, Dortmund renversé malgré Haaland, Cologne aux portes du top 5

Dans le cadre de la 32ème journée de Bundesliga, cinq rencontres étaient programmées ce samedi à 15h30 dans le traditionnel multiplex. Sacré champion d'Allemagne le week-end dernier, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Mayence, dixième au classement. Et l'heure était au relâchement pour les Munichois. Très vite mené au score sur une réalisation de Burkardt (1-0, 18e), le Bayern concédait même le break quelques instants plus tard sur un nouveau but de Niakhate (2-0, 27e). Peu après la demi-heure de jeu, Lewandowski réduisait malgré tout l'écart (2-1, 33e) mais la bande à Nagelsmann était bien menée à la pause. Au retour des vestiaires, Barreiro redonnait même deux longueurs d'avance aux siens (3-1, 57e). Avec ce succès de prestige, Mayence remonte à la neuvième place. Aucune conséquence pour la formation munichoise déjà titrée. Dauphin des Bavarois, le Borussia Dortmund accueillait de son côté Bochum avec la ferme intention de définitivement sécuriser sa deuxième place. Mais les hommes de Marco Rose démarraient de la pire des manières.

Buteur dès la troisième minute de jeu, Polter (0-1, 3e) était rapidement imité par Holtmann qui corsait l'addition (0-2, 8e). Piqués à vif par cette entame ratée, les Marsupiaux allaient pourtant réagir grâce à leur attaquant vedette. Double buteur sur penalty (18e, 30e), Haaland remettait ainsi les deux formations à égalité. Tenu en échec à la pause, le BvB s'en remettait encore à son cyborg norvégien pour prendre l'avantage peu après l'heure de jeu (3-2, 63e) mais en toute fin de rencontre Locadia puis Pantovic sur penalty permettaient finalement à Bochum d'arracher les trois points (4-3). Dans les autres rencontres, Cologne s'est imposé sur le terrain d'Augsbourg (4-1) grâce aux réalisations de Thielmann (12e), Uth (15e) et au doublé de Modeste (63e, 78e). Opposé à l'Arminia Bielefeld, le Hertha Berlin a concédé le nul malgré un but de Tousart. Enfin, Stuttgart et Wolfsbourg se sont neutralisés (1-1). Avec ce nul, le VfB reste 16ème et ne dispose que de deux longueurs d'avance sur l'Arminia Bielefeld.

Tous les résultats de 15h30