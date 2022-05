OM : fin de saison pour Dimitri Payet ?

Défait 3-2 la semaine passée, l'OM avait l'occasion d'inverser la tendance ce jeudi. Mais l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à faire honneur au football français en ne parvenant pas à se qualifier en finale de Ligue Europa Conférence après leur match nul dans tous les sens du terme face à Feyenoord à domicile (0-0).

Le N°10 phocéen, Dimitri Payet, n'a pas pu aider son équipe lors de cette rencontre puisqu'il a été contraint de sortir après une blessure musculaire en première période (33e). Souffrant d'une lésion au mollet et sorti du stade en béquilles, le meneur de jeu ne devrait pas refouler les pelouses cette saison selon RMC Sport. Un gros coup dur pour l'OM qui doit encore valider sa 2e place en championnat, et qui s'apprête à affronter Lorient, Rennes et Strasbourg.