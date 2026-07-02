Kassoum Ouattara quitte Monaco et signe à Besiktas

Kassoum Ouattara quitte le Rocher. Comme nous vous le révélions, le latéral gauche de 21 ans s’est engagé avec le club turc de Besiktas. Sa vente va rapporter 10 millions d’euros à Monaco (8 M€ + 2 de bonus). Auteur de 57 matchs avec Monaco, Ouattara était fortement courtisé cet été, mais l’international espoir tricolore (3 sélections) s’est laissé convaincre par Vincenzo Italiano après un long et riche échange avec le coach italien.

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𝐊𝐚𝐬𝐬𝐨𝐮𝐦 𝐎𝐮𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐚 rejoint le Beşiktaş JK.



Après trois saisons avec le Club de la Principauté, le latéral gauche de 21 ans va découvrir le championnat de Turquie.



Merci Kassoum ! ❤️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 2, 2026

«L’AS Monaco annonce le départ de Kassoum Ouattara au Beşiktaş JK. Après trois saisons avec le Club de la Principauté, le latéral gauche de 21 ans va découvrir le championnat de Turquie. Arrivé à l’AS Monaco le 1er novembre 2023 en provenance de l’Amiens SC, Kassoum Ouattara a rejoint la Principauté après s’être révélé en Ligue 2 sous les couleurs amiénoises. C’est désormais sous les couleurs de Beşiktaş JK que Kassoum poursuivra sa carrière. Le latéral gauche découvrira ainsi un nouveau championnat en rejoignant le quatrième du dernier exercice de Süper Lig», indique Monaco.