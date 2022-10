BL : Leipzig s'offre le Hertha Berlin mais se fait peur

Ce samedi, la 10e journée de Bundesliga se poursuivait et le RB Leipzig (12e) recevait le Hertha Berlin (15e), avec la volonté de remonter en première partie de tableau. Les Saxons ont vite pris l'avantage grâce à Emil Forsberg bien servi par Dominik Szoboszlai (1-0, 25e) puis Abdou Diallo s'est chargé de doubler la mise (2-0, 30e). Solide, la première période de Leipzig s'est terminée par un but de Willi Orban (3-0, 45e).

Dominé, le Hertha Berlin n'a pourtant pas abdiqué et coup sur coup, Dodi Lukebakio sur penalty (3-1, 62e) et Stevan Jovetic (3-2, 64e) ont relancé le club de la capitale allemande. Leipzig a pensé reprendre deux buts d'avance grâce à Christopher Nkunku (84e) mais le Français était hors-jeu. Finalement, Leipzig s'impose 3-2 et grimpe à la neuvième place. L'équipe de Marco Rose n'a plus que deux points de retard sur le top 4.