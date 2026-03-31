Lucas Chevalier inquiète grandement le staff de l’Équipe de France

«Il y a des périodes un peu plus fastes, d’autres un peu moins. Lucas (Chevalier, ndlr), on le soutient, on est derrière lui dans cette passe-là. On connaît tous ses qualités. Actuellement, c’est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike pour qu’il soit le mieux possible.» Ces mots à la fois classes et lucides sont ceux de Brice Samba. Nouveau numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l’Équipe de France, le portier de Rennes n’en reste pas moins solidaire de Lucas Chevalier. Longtemps perçu comme le futur grand gardien du football français, Lucas Chevalier traverse une période de turbulences inédite au Paris Saint-Germain. Relégué depuis quelques mois sur le banc par Luis Enrique qui lui préfére Matvey Safonov, l’ancien du LOSC a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

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Une situation qui pourrait lui coûter cher à l’avenir avec les Bleus. Malgré une mise au placard prolongée depuis le début de l’année 2026, Lucas Chevalier conserve pour l’instant la confiance de Didier Deschamps, qui refuse de l’enterrer trop vite. Au moment de dévoiler sa dernière liste, le sélectionneur a toutefois tenu un discours lucide sur la forme de son gardien : «il est dans une situation plus compliquée. Il n’a pas de temps de jeu. Cette situation n’est pas idéale. En quatre mois, il n’a pas perdu sa valeur.» Ces propos montrent que si le talent du Parisien n’est pas remis en cause, son inactivité récurrente devient un handicap majeur à l’approche du Mondial.

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Lucas Chevalier est vraiment en danger avant la Coupe du Monde

N’ayant pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux derniers matches des Bleus aux Etats-Unis, son passage du statut de numéro 2 à celui de numéro 3 a été officiellement acté par le staff technique. Alors qu’il était arrivé au PSG avec l’étiquette de successeur désigné, voire de concurrent direct de Mike Maignan, ce recul hiérarchique marque un tournant. Un déclassement qui montre que Chevalier se retrouve aujourd’hui sur la sellette. Au-delà de ce changement dans la hiérarchie, c’est l’état de forme psychologique de Lucas Chevalier qui inquiète les observateurs à Clairefontaine.

Le staff de Didier Deschamps a pu juger lors des séances d’entraînement un homme en manque flagrant de confiance, bien moins inspiré et rassurant qu’en début de saison, comme le rapporte L’Equipe ce mardi matin. Cette méforme persistante fragilise sa présence dans le groupe pour la Coupe du monde. Si Mike Maignan et Brice Samba semblent intouchables, la dernière place du voyage est désormais officiellement ouverte à la concurrence. Alors qu’Alphonse Areola est également en difficulté, des profils comme Jean Butez, Guillaume Restes ou Robin Risser pourraient s’engouffrer dans la brèche malgré quelques irrégularités dans leurs performances. Une chose est acquise : Lucas Chevalier est en danger pour la Coupe du Monde.