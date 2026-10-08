Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 2

Nantes : un candidat au rachat a présenté un PowerPoint fait avec ChatGPT

Par Valentin Feuillette
1 min.
Franck Kita, le directeur général du FC Nantes @Maxppp

Le projet de rachat du FC Nantes par Phenix Sports Invest continue de faire parler, et pas forcément pour les bonnes raisons. Selon Eurosport, le groupe ayant signé un protocole de vente avec Waldemar Kita a présenté à plusieurs investisseurs un document confidentiel d’une trentaine de pages qui ressemble fortement à une présentation générée à l’aide de l’intelligence artificielle. Mis à jour en juillet dernier, ce PowerPoint détaille notamment une « opportunité d’investissement attractive et sécurisée », avec un ticket d’entrée fixé à 250 000 euros et une rémunération annoncée à 9 % par an. Le document va également jusqu’à projeter plusieurs scénarios de plus-values à trois ans, avec une hypothèse particulièrement ambitieuse valorisant le FC Nantes à 350 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Une perspective qui ferait du club canari une formation valorisée au-dessus de l’Olympique Lyonnais à l’heure actuelle. Mais cette présentation aurait surtout suscité de nombreuses interrogations dans le football français. Un expert financier interrogé par Eurosport l’a jugée « catastrophique », estimant notamment qu’une rémunération de 9 % représenterait un coût très important pour le club. Plusieurs dirigeants du football français auraient également fait le rapprochement avec les méthodes de Gérard Lopez ou John Textor.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Nantes

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Nantes Logo Nantes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier