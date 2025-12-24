Naples : la pique subtile d’Hojlund à Manchester United

Prêté par Manchester United depuis le début de la saison, Rasmus Højlund semble parfaitement s’épanouir sous les couleurs de Naples. L’attaquant danois se refait une santé en Serie A et affiche des statistiques plus qu’honorables avec 7 buts et 3 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Sur Instagram, Højlund a partagé un message révélateur de son état d’esprit : « What a great decision looks like » (« Voilà à quoi ressemble une excellente décision » en français), juste après le sacre en Supercoupe d’Italie face à Bologne (2-0). Une façon pour lui de montrer qu’il se sent bien à Naples et profite pleinement de son prêt pour se relancer.