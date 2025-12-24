Menu Rechercher
Supercoppa

Naples : la pique subtile d’Hojlund à Manchester United

Par André Martins
Rasmus Højlund @Maxppp
Naples 2-0 Bologne

Prêté par Manchester United depuis le début de la saison, Rasmus Højlund semble parfaitement s’épanouir sous les couleurs de Naples. L’attaquant danois se refait une santé en Serie A et affiche des statistiques plus qu’honorables avec 7 buts et 3 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.

Sur Instagram, Højlund a partagé un message révélateur de son état d’esprit : « What a great decision looks like » (« Voilà à quoi ressemble une excellente décision » en français), juste après le sacre en Supercoupe d’Italie face à Bologne (2-0). Une façon pour lui de montrer qu’il se sent bien à Naples et profite pleinement de son prêt pour se relancer.

Supercoppa
Naples
Man United
Rasmus Højlund

Supercoppa Supercoupe d'Italie
Naples Logo SSC Naples
Man United Logo Manchester United FC
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
