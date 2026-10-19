Naples : De Laurentiis a déjà trouvé un potentiel successeur d’Allegri

Naples traverse une crise inquiétante en ce début de saison. Avec cinq défaites lors de ses neuf premiers matches toutes compétitions confondues, le club n’avait plus connu un bilan aussi négatif depuis vingt ans. La position de Massimiliano Allegri est désormais fragilisée, alors que les deux prochaines rencontres à domicile, face à Bodo/Glimt mardi en Ligue des Champions puis contre l’AS Roma samedi en Serie A, pourraient être décisives pour son avenir. Selon la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis aurait également été surpris par certains choix de composition, notamment l’association Giovane-Lucca en attaque lors de la défaite contre Venise.

La suite après cette publicité

Malgré la mauvaise dynamique, Allegri a défendu les performances de son équipe et appelé ses joueurs à réagir. « Au vu des résultats, il est normal d’être inquiet, mais regardons plutôt les performances », a-t-il expliqué, estimant que Naples s’était créé de nombreuses occasions contre Villarreal et avait livré un match bien organisé face à Venise avant de craquer sur une erreur. « Ayant déjà connu des moments comme celui-ci dans ma carrière, je sais qu’il faut transformer la déception en rage pour gagner des matchs », a conclu le technicien. Deux nouveaux résultats négatifs pourraient toutefois pousser la direction napolitaine à envisager un changement radical sur le banc et elle penserait notamment à Vincenzo Montella, récemment limogé de Turquie.