La Juventus lâche une première offre pour Paul Pogba

Tout le monde se jette sur Paul Pogba. Alors qu'il ne sera plus sous contrat avec Manchester United à partir du 30 juin prochain, l'international français reste courtisé en Europe, et notamment par le PSG et la Juventus. Comme nous vous l'avions révélé, le dossier est en stand-by coté parisien et la Vecchia Singora s'apprêtait à proposer un contrat de 3 ans au milieu tricolore, qui reste plutôt partant pour une proposition sur quatre saisons.

La suite après cette publicité

D'après les dernières informations de Goal Italia, la Juventus a bien proposé un contrat de trois ans, d'une valeur de 7,5 millions par saison (hors bonus). Cependant, Paul Pogba demanderait onze millions d'euros par saison, mais évaluerait actuellement l'offre de son ancien club. De plus, sa bonne entente avec Massimiliano Allegri, le technicien bianconero, pourrait le pousser à retourner dans le club qui l'a fait éclore.