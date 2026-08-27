Dossier Alvarez : le communiqué incendiaire de l’Atlético contre le Barça

Le FC Barcelone a une nouvelle fois tenté de convaincre l’Atlético de Madrid de lui vendre Julian Alvarez. Cependant, la déclaration du président Joan Laporta a remis le feu aux poudres et aujourd’hui, seul Arsenal semble en mesure de pouvoir s’offrir le buteur argentin. Cet après-midi, le board de l’Atlético a d’ailleurs publié un communiqué sur le site officiel du club madrilène afin de soutenir le choix de la direction de ne pas transférer Alvarez au Barça.

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«Les membres du conseil d’administration de l’Atlético de Madrid ont exprimé à l’unanimité leur soutien total à la décision du club de ne pas négocier le transfert de Julián Alvarez au Fútbol Club Barcelona. Les membres du conseil d’administration sont conscients que « l’Atlético de Madrid est ouvert aux négociations propres au marché des transferts, mais toujours dans le respect de l’éthique et du professionnalisme, ainsi que du respect entre les clubs. Nous soutenons pleinement la position précédemment communiquée par le club, selon laquelle le Fútbol Club de Barcelone n’a pas respecté ces exigences et, par conséquent, aucune négociation n’a eu lieu ni n’aura lieu avec eux concernant le transfert de Julián Alvarez ». L’Atlético de Madrid est convaincu que notre joueur comprendra cette décision et qu’il s’attachera à donner le meilleur de lui-même pour aider le club à atteindre ses objectifs, comme il l’a déjà fait au cours des deux saisons passées sous nos couleurs», peut-on lire.