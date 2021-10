Qualifs CDM 2022 : la Guinée-Bissau victime d'intoxication alimentaire

À quelques heures de la rencontre entre le Maroc et la Guinée-Bissau comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, plusieurs joueurs et membres du staff technique de la sélection bissaoguinéenne s'estiment avoir été victimes d'intoxication alimentaire. Le sélectionneur Baciro Candé avait même menacé de ne pas se présenter au stade : « dans ces conditions, je n'enverrai pas les joueurs sur le terrain, ce serait un acte criminel de ma part. À part Alfa Semedo et un ou deux autres, tous les joueurs ont la diarrhée et des vomissements. Ce n'est pas possible. »

Selon les informations du 360 Sport, qui aurait contacté une source proche du dossier, 9 membres de la sélection malades ont été reçus dans un hôpital de Rabat pour des examens médicaux, qui se sont avérés normaux : « la plupart des joueurs ont refusé de donner les selles et les vomissements et ont déclaré se sentir mieux. La sortie des patients a été décidée le même jour avec une ordonnance médicale », peut-on lire dans le rapport médical. La CAF n'a pas communiqué sur le dossier pour le moment sur la confirmation de la tenue de la rencontre à 21 heures.