Tchouaméni : « Vinícius a été traité de s*nge, la prochaine étape sera d’arrêter de jouer »

Aurélien Tchouaméni est revenu sur une période particulièrement délicate de sa carrière au Real Madrid, marquée par des critiques fortes et même des sifflets du public du Bernabéu. Le milieu français, absent lors de la triste défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (4-3) en raison d’une suspension, a expliqué avoir dû apprendre à gérer cette pression extrême propre au club madrilène, où chaque performance est scrutée et commentée sans relâche. Dans une interview accordée au podcast Pivot, le joueur a décrit avec lucidité la manière dont il a surmonté ces moments compliqués, évoquant une forme de déclic mental. Il a notamment affirmé : « j’ai été pris pour bouc émissaire. Pendant les 10 à 20 premières minutes, le stade me huait à chaque fois que je touchais le ballon. Dans ce genre de situation, soit on est anéanti, soit on se dit : "c’est comme ça, voyons ce que je peux contrôler." Et la seule chose que je peux contrôler, c’est ma performance. Le niveau de pression au Real Madrid, c’est une toute autre histoire. Les gens vont commenter tout ce que vous faites, que ce soit bien ou mal ».

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Le milieu du Real Madrid est également revenu sur un épisode récent impliquant Vinícius en C1, marqué par des insultes racistes visant l’ailier brésilien. Tchouaméni a tenu à adopter une position très ferme sur ce type de comportements, estimant que certaines limites avaient été franchies et qu’une réaction plus radicale devait être envisagée pour l’avenir. Dans ses propos, le Français a assuré : « ils l’ont traité de singe. Je pense que la prochaine étape sera d’arrêter de jouer. Nous n’allons plus tolérer que de telles scènes se reproduisent. » Le message est très clair.