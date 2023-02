Atlético de Madrid : Antoine Griezmann se sent aussi bien qu’en 2016

La suite après cette publicité

Transfiguré depuis sa Coupe du monde très réussie, Antoine Griezmann porte l’Atlético de Madrid à bout de bras ces dernières semaines. Son but victorieux face à l’Athletic Club le week-end dernier en est une illustration parfaite (1-0). Dans une vidéo publiée par LaLiga World, le champion du monde 2018 dévoile tout son attachement aux Colchoneros et se montre confiant avant le derby madrilène face au Real Madrid ce samedi au Santiago Bernabéu.

« Chaque minute, chaque seconde est une fierté de porter cet écusson, de jouer pour ce coach et ces coéquipiers. Je me suis beaucoup préparé l’été à Ibiza avec ma famille, je me suis levé à 7h du matin pour m’entraîner, je suis en pleine forme, à mon poids de 2016, je vais très bien (…) Le derby est un match très important, marqué en rouge sur le calendrier. Quand on porte ce maillot dans ce stade, on doit tout donner, gagner et briser la mauvaise série que nous avons entamée. »

