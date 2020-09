Kylian Mbappé disponible pour le Nice-PSG ?

Testé positif à la covid-19 lors du dernier rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, Kylian Mbappé avait été obligé de rater les deux matches des Bleus plus les rencontres face à Lens et le choc contre l’OM. Ce n’est pas tout puisque l’attaquant du Paris Saint-Germain ne devait pas jouer non plus les rencontres contre Metz et Nice.

Cependant, Le Parisien nous apprend que le protocole sanitaire de la LFP, calqué sur celui du gouvernement, pourrait évoluer ces prochains jours. Résultat : alors qu’il ne devait reprendre l’entraînement qu’au lendemain de Nice-PSG, le natif de Bondy pourrait finalement être autorisé à disputer ce match.