Ligue 1 : la Direction de l’arbitrage confirme une erreur lors de Lens-Auxerre

La Direction de l’arbitrage de la FFF a rendu son verdict ce mardi. Ainsi, cette dernière a reconnu une erreur lors de la victoire de Lens contre Auxerre (5-2). Le premier penalty accordé aux Sang et Or, transformé par Florian Thauvin à la 12e minute, n’aurait jamais dû être validé. L’instance explique qu’Arthur Piedfort a touché le ballon du bras parce qu’il était retenu par le Lensois Ismaël Ganiou au moment du duel. Ne maîtrisant plus son geste, le milieu auxerrois ne commettait pas de faute au sens de la Loi 12, et la VAR aurait dû corriger la décision prise sur le terrain par Mathieu Vernice.

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En revanche, l’instance fédérale a confirmé les autres décisions majeures du week-end de Ligue 1. L’expulsion du défenseur auxerrois Christ Makosso lors de cette même rencontre est jugée tout à fait légitime, le joueur ayant annihilé une occasion de but nette en tant que dernier défenseur face à Abdallah Sima. De la même manière, le carton rouge infligé au Strasbourgeois Samir El-Mourabet contre l’OM (4-0) a été validé sans réserve pour un acte de "brutalité" sur Pierre-Emile Højbjerg.