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Ligue 1

OL - Nice : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
Lyon Nice

Ce dimanche, on conclut la septième journée de Ligue 1 avec un joli duel entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Zachary Athekame, Clinton Mata et Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Mads Bidstrup, Tanner Tessmann et Noah Nartey. Devant, Pavel Šulc est soutenu par Kaïl Boudache et Julien Duranville.

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De leur côté, les Aiglons s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye et Xavier Mandza en défense. Hicham Boudaoui et Axel Witsel composent l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Niels Nkounkou qui officient comme pistons. Devant, Elye Wahi est en attaque avec Gauthier Hein et Mohamed Amoura à ses côtés.

Les compositions

Olympique Lyonnais :

OGC Nice :

Pub. le - MAJ le
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