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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Espagne : Pau Cubarsí n’a pas peur de Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Pau Cubarsi et Dani Olmo @Maxppp
France Espagne
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À la veille de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l’Espagne, Pau Cubarsí s’est présenté avec beaucoup de sérénité. Dans un entretien accordé au média espagnol AS, le jeune défenseur central de la Roja, déjà considéré comme l’un des grands artisans du parcours espagnol dans ce Mondial 2026, a reconnu qu’il se projetait désormais vers l’objectif ultime : soulever le trophée. « oui, on peut l’imaginer depuis tout petit. Mais quand on est là, qu’on se rapproche du but, on imagine encore plus la célébration et l’envie de soulever cette Coupe. »

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Interrogé sur les principaux dangers de l’équipe de France, Cubarsí a également évoqué Kylian Mbappé, qu’il connaît bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises en Liga. S’il refuse de dramatiser ce duel, le défenseur espagnol reste parfaitement conscient de la menace que représente le capitaine des Bleus. « Il n’est pas intimidant, mais tout le monde connaît ses qualités. Même s’il n’est pas pleinement impliqué dans le jeu, il peut le renverser d’une action rapide. Il est unique, comme Lamine. Nous devons rester concentrés pendant les 90 minutes », a-t-il expliqué. Un avertissement qui résume parfaitement le respect qu’inspire encore Mbappé à l’un des plus grands espoirs du football européen.

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