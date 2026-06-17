CdM 2026 : portée par un Messi historique, l’Argentine ne fait qu’une bouchée de l’Algérie

Dans cette nuit de mardi à mercredi, nous avons eu le droit à l’une des plus grosses affiches de cette phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Championne en titre, l’Argentine lançait sa compétition face à une équipe d’Algérie de retour après douze ans d’attente. Un duel fort intéressant avec d’un côté l’Albiceleste qui s’articulait dans un 4-4-2 assez classique avec notamment le duo Lionel Messi - Lautaro Martinez en attaque. De leur côté, les Verts faisaient des choix forts dans leur 4-2-3-1 puisque Riyad Mahrez et Mohamed Amoura débutaient sur le banc au profit d’Anis Hadj Moussa et Farés Chaïbi. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard. Dés les premières minutes, Lautaro Martinez remisait vers la droite de la surface pour Lionel Messi qui marquait déjà. Son but était cependant refusé pour hors-jeu (5e). Quelques secondes plus tard arrivait la réaction algérienne. Sur un sublime ballon glissé par Ibrahim Maza vers la gauche de la surface, Farès Chaïbi allait ajuster Emiliano Martínez avant d’être également signalé hors-jeu (8e). Un début de match fou qui a laissé place ensuite à un monologue argentin.

La suite après cette publicité

Délivrant une excellente passe plein axe vers l’entrée de la surface pour Lionel Messi, Rodrigo De Paul était aux avant-postes pour voir le missile de La Pulga terminer au fond des filets (1-0, 17e). Par la suite, l’Argentine était davantage en gestion et arrivait à calmer les initiatives adverses. Au point d’arriver fort logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, l’Argentine continuait de dominer son sujet. Bien trouvé sur la droite de la surface par Lionel Messi, Lautaro Martinez voyait son tir croisé être repoussé par Luca Zidane (54e). Puis sur un centre venu de la gauche de Nicolás González, Alexis Mac Allister voyait son tir être repoussé par Luca Zidane. Bien placé à l’affût, Lionel Messi sortait de l’ombre pour s’offrir un doublé (2-0, 60e). Mieux, il était proche du triplé mais son tir plein axe était repoussé de justesse par Luca Zidane (66e). Ce n’était que partie remise pour lui. Trouvé devant la surface algérienne par Nicolas Gonzalez, il catapultait sa frappe sur la gauche du but de Luca Zidane (3-0, 76e). Un triplé historique qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts, à égalité avec Miroslav Klose. Par la suite, l’Argentine s’est contentée de gérer et débute au mieux la compétition avec cette victoire 3-0. L’Algérie est dos au mur et jouera son destin dans la nuit de lundi à mardi contre la Jordanie.