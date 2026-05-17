Chelsea : Xabi Alonso est déjà sous une immense pression

C’est désormais officiel, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de Chelsea. Le manager de 44 ans, qui s’est engagé pour les quatre prochaines années, prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Après une première partie de saison compliquée sur le banc du Real Madrid, où il était très attendu, le manager espagnol va retrouver la Premier League et tentera de remettre Chelsea sur le droit chemin. Et comme lors de son arrivée chez les Merengues, l’ex-milieu de terrain de Liverpool aura plusieurs gros chantiers à gérer pour restructurer le club londonien.

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Une équipe en perdition

Le premier chantier d’Alonso concernera justement la reconstruction mentale et tactique du groupe. Chelsea sort d’une campagne extrêmement décevante. Les Londoniens ont enchaîné six défaites consécutives en Premier League et ne sont pas assurés d’être européens la saison prochaine. La finale de FA Cup perdue face à Manchester City a achevé les derniers espoirs des supporters. Malgré ces résultats, plusieurs cadres restent considérés comme des éléments majeurs du futur projet. Reece James et Levi Colwill doivent redevenir les piliers de la défense, tandis que Moisés Caicedo et Enzo Fernández seront au cœur du milieu de terrain.

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Le milieu argentin, ciblé par le Real Madrid, a toutefois publiquement critiqué certaines décisions du club ces derniers mois, preuve des tensions internes qui traversent l’effectif. Mais Chelsea espère que Xabi Alonso pourra le convaincre de poursuivre l’aventure. Autre dossier majeur : relancer Cole Palmer. Freiné par plusieurs blessures cette saison, l’international anglais a perdu son influence offensive. Chelsea espère que Xabi Alonso saura lui permettre de retrouver le niveau affiché lors de ses débuts fracassants à Londres, lorsqu’il faisait partie des joueurs les plus décisifs d’Europe.

Un mercato estival qui s’annonce compliqué

Le mercato sera également capital. Le recrutement estival précédent est considéré en interne comme un échec majeur, rappelle The Athletic. Liam Delap et Alejandro Garnacho ont énormément déçu, tandis que certains nouveaux venus ont convaincu, comme João Pedro, qui a confirmé son énorme potentiel offensif, alors que Jorrel Hato impressionne déjà par sa maturité malgré son jeune âge. Chelsea prépare aussi l’avenir avec plusieurs recrues ciblées. Le club a déjà bouclé l’arrivée de Geovany Quenda, ailier très prometteur du Sporting, tandis que Mike Penders est vu comme un sérieux candidat pour devenir le futur gardien numéro un après ses performances convaincantes à Strasbourg.

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Contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs, Xabi Alonso disposera d’un rôle plus large de manager avec une véritable influence sur le recrutement. En interne, Chelsea estime déjà que l’Espagnol partage pleinement la vision du club concernant le développement de l’effectif et les besoins du marché. Son statut, son expérience au plus haut niveau constituent également un énorme atout pour attirer de nouveaux joueurs malgré l’absence probable de Ligue des Champions. À Chelsea, l’été 2026 s’annonce déjà comme l’un des plus importants de ces dernières années.