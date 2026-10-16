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La réponse cinglante de Javier Tebas au Real Madrid

Par Chemssdine Belgacem
5 min.
Javier Tebas @Maxppp

Après que le président de LaLiga, Javier Tebas, a assimilé les méthodes du club à la propagande du régime nazi, le Real Madrid a vivement réagi par un communiqué officiel en exigeant sa démission immédiate de ses fonctions à la ligue et à la fédération ce vendredi. Jugeant ces propos intolérables et moralement répugnants, le club de la capitale dénonce un manque d’impartialité récurrent et reproche à Tebas de chercher à discréditer ses actions, notamment ses demandes de transparence dans l’affaire Negreira et ses appels à reformer l’arbitrage espagnol.

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Un peu plus tard ce vendredi, Tebas s’est fendu d’une réponse au vitriol sur X : «« j’ai perdu le compte des fois où, en treize ans, les dirigeants du Real Madrid ont réclamé ma démission ou tenté de me faire disqualifier : plaintes auprès du CSD, actions en justice au pénal… Celle d’aujourd’hui n’est qu’une de plus. Ce qui n’arrive toujours pas, en revanche, ce sont les réponses. Ils confondent neutralité et indépendance. Ma fonction exige de l’indépendance, et non de la passivité face à l’injustice ou du silence face aux attaques insultantes et disproportionnées de Real Madrid TV et de ses relais contre notre compétition. Le président de LaLiga doit la défendre, y compris contre les dirigeants du Real Madrid. LaLiga a agi dès le premier jour dans l’affaire Negreira. Répéter que nous sommes restés passifs n’en fait pas une vérité. Parler de régénération tout en attaquant le prestige de la compétition à laquelle ils participent n’est qu’un récit déformé : ce qu’ils n’ont pas réussi à obtenir avec la Superligue, ils cherchent désormais à l’accomplir en détruisant le championnat national. Toutes ces manœuvres portent un nom : l’intimidation. Et l’envelopper dans un communiqué officiel ne la transformera jamais en régénération.»

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