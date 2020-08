Manchester City-OL Streaming : comment regarder le match en direct

Dernier quart de finale de la Ligue des Champions au programme ce samedi soir, avec l'Olympique Lyonnais face au défi Manchester City. Qui aura l'honneur de défier le Bayern Munich, qui a pulvérisé le FC Barcelone ce vendredi soir 8-2 ? Les Citizens sont évidemment favoris face au deuxième club français encore en course en Ligue des Champions. Mais l'OL de Maxwel Cornet et de Memphis Depay peut s'appuyer sur les deux excellents matches réalisés face aux Anglais la saison passée, avec une victoire 2-1 et un nul 2-2. Une qualification serait toutefois considérée comme un nouvel exploit, après l'élimination de la Juventus Turin, tant Manchester City apparaît redoutable, avec son maître à jouer Kevin De Bruyne.

À noter que cette rencontre ne sera pas accessible sur les canaux classiques de diffusion, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la Ligue des Champions en ont désormais pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits TV de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Rudi Garcia et celle entraînée par Pep Guardiola sur RMC Sport 1. L'entraîneur espagnol proposera de nouveau une formation très offensive mais avec son 3-5-2 bien articulé, Rudi Garcia a montré qu'il savait composer un onze de départ capable de résister aux assauts adverses.

Regarder le match de foot Manchester City-OL en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet (ou FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs du paysage audiovisuel français pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-britannique ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone si vous êtes en vacances loin de chez vous.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Manchester City vs OL directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Le match sera arbitré par le Néerlandais Danny Makkelie, âgé de 37 ans. Il n'a toutefois pas croisé la route des deux équipes cette saison, mais avait sévi au sifflet lors du match retour fou entre Liverpool et l'Atlético de Madrid en mars dernier.

