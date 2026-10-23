Bayern Munich : l’impressionnant retour au premier plan d’Alphonso Davies

Longtemps freiné par les blessures, Alphonso Davies semble enfin retrouver toute l’étendue de son talent sous les couleurs du Bayern Munich. L’international canadien (59 sélections, 15 buts) réalise, en effet, un début de saison particulièrement convaincant, renouant avec les performances qui avaient fait de lui l’un des meilleurs latéraux gauches du monde. Il suffit de regarder ses prestations ces dernières semaines pour constater que sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son explosivité dans les transitions offensives sont de nouveau au rendez-vous. Après une saison dernière marquée par les pépins physiques et 136 jours d’absence, le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030 en Bavière, semble finalement retrouver progressivement de la continuité et de la confiance. Un retour au premier plan qui représente une excellente nouvelle pour le club bavarois, tant Davies peut peser sur le jeu lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

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Sa prestation face à Arsenal, mercredi soir en Ligue des Champions, a d’ailleurs parfaitement illustré ce regain de forme. Alors que le Bayern était mené après l’ouverture du score d’Eberechi Eze, le Canadien a remis les deux équipes à égalité à la 35e minute de jeu. Lancé en profondeur par une superbe passe de Harry Kane, Davies a fait parler son explosivité pour prendre la défense anglaise de vitesse avant de conclure avec sang-froid face à David Raya. Une action qui résume parfaitement ses qualités : une projection rapide, une course tranchante et une efficacité retrouvée devant le but. Dans une rencontre finalement conclue sur un match nul (2-2), son but a permis aux Munichois de rester dans la partie et confirmé qu’il pouvait encore faire des différences au plus haut niveau européen.

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Une solution supplémentaire pour Kompany

L’autre enseignement de cette rencontre réside dans la polyvalence retrouvée du Canadien. Habituellement aligné au poste de latéral gauche, Davies a, cette fois-ci, évolué plus haut sur le terrain, dans un rôle d’ailier, conséquence directe des incertitudes entourant Luis Díaz et des absences de plusieurs joueurs offensifs, à commencer par celle de Michael Olise. Une décision mûrement réfléchie par Vincent Kompany et son staff, qui ont donc choisi de mettre sa vitesse au service de l’attaque munichoise. Et le pari s’est révélé payant. Libéré des responsabilités défensives habituelles de son poste, Davies a pu exploiter les espaces et apporter une menace supplémentaire dans la profondeur. Avec deux buts et trois passes décisives en dix apparitions cette saison, ses statistiques témoignent également de son influence croissante. L’entraîneur belge dispose ainsi d’une solution supplémentaire pour adapter son animation offensive en fonction des circonstances.

Ce retour en forme constitue enfin un signal encourageant pour la suite de la saison, après une période particulièrement éprouvante pour le joueur, né à Buduburam. Alors que les blessures avaient considérablement freiné sa progression et entretenu les interrogations autour de sa capacité à retrouver durablement son meilleur niveau, l’ancien crack de Vancouver semble, aujourd’hui, retrouver les sensations qui avaient fait sa réputation. Pour le Bayern, l’enjeu sera désormais de préserver cette dynamique et de gérer intelligemment son temps de jeu afin d’éviter une nouvelle rechute. Sa prestation contre Arsenal pourrait également inciter Kompany à renouveler l’expérience sur le côté gauche de l’attaque, notamment lors du déplacement à Fribourg, ce dimanche, à l’occasion de la 7e journée de Bundesliga. À 25 ans, Alphonso Davies n’a, quoi qu’il en soit, pas dit son dernier mot : s’il parvient à enchaîner les rencontres sans être perturbé par son physique, il pourrait même redevenir l’un des éléments majeurs du projet munichois. Pour le plus grand bonheur du Rekordmeister.