Coupe de France : les dotations des clubs vont largement baisser

En raison du contrat de diffusion de la Coupe de France largement revu à la baisse en décembre, les dotations reversées aux clubs engagés dans la compétition vont proportionnellement baisser aussi. Actuellement estimés à 23,5 millions d’euros annuels, les droits de la Coupe de France devraient être très légèrement supérieurs à 16 M€ lors du prochain cycle, soit jusqu’en 2027, indique L’Équipe.

Auparavant détenus par Eurosport (et France Télévisions qui reste par ailleurs détenteur), les droits de la Coupe de France ont en effet été redistribués à beIN Sports en décembre dernier avec donc à la clé, une baisse totale d’environ 7,5 millions d’euros par an pour la diffusion. De cette manière, les dotations aux clubs engagés, qui s’élèvent au total à 11 930 000 d’euros cette saison, devraient également connaître une baisse de l’ordre de 30% dès la saison prochaine. Lors du dernier Comex, Vincent Labrune avait évoqué la possibilité d’attribuer aux clubs amateurs de plus gros montants, de sorte à ce qu’ils pâtissent moins d’une chute trop importante de cette décrue financière.

