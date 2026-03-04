Coupe du Monde : le Sénégal se frotte les mains pour le bluffant Bamba Dieng

Bamba Dieng a le sens du timing. Longtemps oublié, l’ancien attaquant de l’OM est en train de vivre une seconde naissance à seulement trois mois de la Coupe du Monde. Quand il regagnait la Bretagne à l’issue de son prêt à Angers l’été dernier, pas grand-chose ne présageait pourtant une telle réussite. L’international sénégalais (20 sélections, 2 buts) avait été envoyé en équipe réserve par Olivier Pantaloni, et il aura dû attendre le mois de décembre pour pouvoir faire ses preuves et s’imposer comme une évidence aux yeux de son coach.

La suite après cette publicité

Depuis, le joueur de 25 ans surfe sur une insolente dynamique : 11 buts sur ses 10 derniers matchs. 6 ont été marqués en L1 rien qu’en 2026, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat sur la période… aux côtés d’un certain Ousmane Dembélé. Monaco en a fait les frais, comme Nice, ou encore Auxerre, contre qui il a inscrit un doublé le week-end dernier. «Bamba Dieng ? Il marche sur l’eau en ce moment, on le sait, c’est un super attaquant. Oui on l’avait visé, mais les adversaires ont le droit d’être bons », reconnaissait le coach icaunais Christophe Pélissier après la rencontre.

La hiérarchie pourrait être chamboulée en mars

« C’est le talent de deux joueurs qui arrive à nous faire revenir dans le match », ajoutait Olivier Pantaloni, en référence à son attaquant et son maître à jouer Pablo Pagis. À deux semaines de la prochaine liste de Pape Thiaw en vue des matchs amicaux face au Pérou et la Gambie, Bamba Dieng a des raisons de croire en sa présence, lui qui n’a plus été appelé depuis octobre 2024.

La suite après cette publicité

Le titulaire au poste Nicolas Jackson ne joue quasiment pas avec le Bayern Munich, ses doublures Habib Diallo et Cherif Ndiaye ne sont pas plus en réussite à Metz et Samsunspor, tandis que Boulaye Dia, quatrième dans la hiérarchie, est en situation d’échec à la Lazio. «Dans ce paysage incertain, la régularité actuelle de Bamba Dieng devient un argument fort, écrit Sport News Africa. Si cette forme attire aujourd’hui l’attention, c’est aussi parce que le contexte en sélection nationale lui est favorable. À l’approche des matchs amicaux durant ce mois de mars à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, aucun attaquant sénégalais ne s’est véritablement imposé comme référence indiscutable après la CAN. Bamba Dieng n’a peut-être jamais été aussi proche d’un véritable retour au premier plan. » Il faut maintenant transformer l’essai.