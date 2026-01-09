Arsenal : Gabriel Martinelli se fait massacrer en Angleterre !

Arsenal avait l’occasion de s’envoler en tête du classement de la Premier League, mais il est tombé sur un solide Liverpool jeudi soir, pour la 21e journée du championnat. 0-0 score final, avec deux mi-temps bien distinctes. Mais c’est surtout un fait de jeu survenu en fin de rencontre qui fait jaser outre-Manche. Alors que les Gunners se réveillaient et poussaient en toute fin de rencontre, l’ailier brésilien Gabriel Martinelli s’est rendu coupable d’un mauvais geste sur le latéral Conor Bradley.

Ce dernier venait de s’écrouler au sol, en se tenant le genou après avoir raté son dégagement en touche et visiblement pris un mauvais appui. Pensant peut-être que son adversaire cherchait à gagner du temps en fin de rencontre, Martinelli a d’abord jeté le ballon sur Bradley, au sol, avant de s’agacer de le voir rester dans les limites du terrain. Il l’a alors poussé sans ménagement hors de l’aire de jeu, ce qui a suscité une vive réaction des joueurs de Liverpool et une altercation générale.

Le comportement de Martinelli a choqué

Le comportement de Gabriel Martinelli, sanctionné d’un carton jaune, fait aussi bondir les consultants en Angleterre. « On ne peut pas le pousser hors du terrain ! C’est inadmissible. Il faut des excuses. Bradley est évacué sur une civière. Franchement, je suis furieux contre Martinelli. C’est scandaleux », s’est emporté Gary Neville. « Ce n’est pas correct. On connaît le football, et ce joueur est un bon gars. Lui lancer le ballon, se tenir au-dessus de lui et lui donner un petit coup de genou… Il essaie de le forcer à sortir. Ce comportement est absolument inadmissible », a appuyé Roy Keane, pourtant pas le dernier pour mettre des coups sur le terrain à son époque.

Daniel Sturridge, ancien joueur de Liverpool, a conclu en lâchant : « C’est irrespectueux. C’est probablement même pire qu’irrespectueux ». Forcément, Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a volé au secours de son joueur. « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Conor, mais j’espère qu’il va bien. Mais il est évident que Gabi n’avait aucune intention de lui faire du mal. Connaissant Gabi, si vous le connaissez, vous savez que c’est un homme formidable et adorable, et il n’a probablement pas réalisé ce qui s’est passé. Je vais lui parler pour comprendre, mais il n’a sans doute pas compris ce qui s’est passé. » Le coach de Liverpool, Arne Slot, a lui admis qu’il craignait « le pire » pour son joueur, mais il a fait preuve d’indulgence au sujet de Martinelli. « Le football, les pertes de temps et les simulations sont devenus tellement fréquents que les joueurs se disent, à la 94e minute, que ça recommence, car je l’ai vu se produire contre nous tellement de fois cette saison. Je comprends que Martinelli ait pu penser lui aussi qu’il s’agissait d’une perte de temps. »