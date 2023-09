PSG - OGC Nice : Francesco Farioli loue la performance des siens

Interrogé en conférence de presse sur le succès de prestige (3-2) de l’OGC Nice sur la pelouse du Paris Saint-Germain, vendredi soir, Francesco Farioli, le nouvel homme fort des Aiglons, n’a pas pu cacher sa joie. «C’était un moment particulier avec le retour de plusieurs internationaux, nous six, eux encore plus. Tout doit être parfait pour avoir un résultat ici, il faut que l’adversaire ne soit pas à son niveau, et nous devons faire une performance pleine. Je crois que l’équipe et les joueurs méritent cette victoire, ils ont été très attentifs», a tout d’abord déclaré l’Italien de 34 ans avant de saluer l’état d’esprit de ses joueurs et leur capacité à respecter l’identité de jeu souhaité.

«Au-delà de l’aspect tactique, le pressing, j’ai vu une équipe de guerriers. On a su jouer plusieurs matches dans le match, défendre, récupérer le ballon pour se projeter, on a su rester dedans mentalement, on a su lire les situations, rester très concentrés. Je voudrais qu’on garde cette attention au détail pour jouer d’autres matches de cette qualité. On est venus en étant humbles face à cette équipe. Cette pression, cette intensité fait partie de notre ADN». Avec ce succès, les Aiglons remontent progressivement à la 2e place.