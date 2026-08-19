Ligue 1+ présente son nouveau programme pour la saison 2026/2027

À deux jours du grand retour de la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a choisi de lever le voile sur les contours de la nouvelle saison de Ligue1+. La LFP avait convié la presse à une présentation consacrée à la programmation et au dispositif éditorial qui accompagneront les supporters tout au long de l’exercice 2026-2027, avec une ambition claire affichée depuis plusieurs mois, installer durablement la plateforme comme la maison du championnat de France. Après une première saison marquée par le lancement de cette nouvelle offre, Ligue1+ poursuit ainsi son développement avec une couverture désormais appelée à prendre encore davantage de place dans le quotidien des amateurs de football français. La plateforme diffusera cette saison les neuf rencontres de chaque journée de Ligue 1 en direct et en intégralité, une évolution majeure qui vient renforcer considérablement son positionnement auprès du public. La LFP entend dépasser le simple cadre des retransmissions de matches en proposant une expérience éditoriale plus large, faite de magazines, d’analyses, de contenus immersifs et de rendez-vous consacrés à la vie des clubs.

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Pour accompagner cette nouvelle étape, la LFP avait donc réuni une partie importante de son équipe éditoriale et de ses consultants, avec plusieurs visages déjà bien identifiés par les téléspectateurs et de nouvelles recrues appelées à enrichir le dispositif. Xavier Domergue, Benoît Cheyrou, Guillaume Hoarau, Swann Borsellino, Lesly Boitrelle ou encore Smaïl Bouabdellah figuraient ainsi parmi les personnalités présentes pour détailler les ambitions de cette nouvelle saison. Le casting s’appuie sur une impressionnante galerie d’anciens joueurs et de spécialistes du football français, avec notamment Adil Rami, Jérémy Clément, Clément Grenier, Benjamin Nivet, Johan Djourou, Souleymane Diawara, Pierre Bouby, Felipe Saad, Charlotte Lorgeré ou encore François Clerc. À leurs côtés, les journalistes et présentateurs Thibaut Giangrande, David Aiello, Sébastien Dupuis, Félix Rouah, Alicia Dauby, Hamza Rahmani, Vincent Petitpez, Timothée Maymon et plusieurs autres figures de la chaîne seront mobilisés au fil des journées. Une organisation pensée pour multiplier les regards autour des rencontres et donner davantage de relief aux rendez-vous proposés par Ligue1+.

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De nouveaux consultants et un programme riche

Ligue1+ a renouvelé son visage éditorial avec l’arrivée de plusieurs consultants venus enrichir une équipe déjà particulièrement fournie. Abou Diaby, Philippe Mexès, Johan Micoud et Pierrick Capelle rejoignent ainsi le dispositif pour apporter leur expérience et leur regard sur le championnat de France. Mais la grande nouveauté de cette saison sera surtout le retour du multiplex du samedi soir, avec la volonté assumée de recréer cette magie collective qui a longtemps accompagné les soirées de Ligue 1. Le principe sera de placer les téléspectateurs au plus proche des clubs, des joueurs et des arbitres, en multipliant les images et les réactions depuis les différents stades. Quatre rencontres pourront notamment être suivies simultanément, avec une émission pensée comme un véritable rendez-vous de divertissement autour du football. Ligue1+ souhaite aussi sortir ponctuellement du cadre strict du ballon rond en accueillant des invités issus d’autres univers, à l’image des humoristes Hakim Jemili et Nordine Ganso qui ont déjà donné leur accord, afin de donner une tonalité plus légère et imprévisible à ces soirées du samedi.

🇫🇷 Philippe Mexes rejoint aussi les équipes de Ligue 1+ pour l’affiche du dimanche soir. Adil Rami semble très content de revoir son ancien coéquipier.@footmercato pic.twitter.com/UY5bWaD7i9 — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 19, 2026

La plateforme entend renforcer considérablement son offre de matches avec une donnée particulièrement forte, celle du neuvième match du week-end proposé en intégralité et en exclusivité sur Ligue1+. Cette rencontre supplémentaire représente 34 matches de plus sur l’ensemble de la saison et permet à la plateforme d’afficher une hausse de 30 % du nombre de rencontres proposées. Au total, Ligue1+ accompagnera ainsi les supporters durant 40 week-ends de matches pour près de 600 rencontres diffusées sur la saison, avec la volonté de construire une offre toujours plus complète autour du football professionnel français. Cette évolution s’accompagnera aussi d’une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux. Les publications ne seront plus supprimées après quelques jours, afin de permettre aux contenus produits par Ligue1+ de rester accessibles plus longtemps et de continuer à vivre au-delà de leur première diffusion. La plateforme travaille par ailleurs déjà avec plusieurs clubs sur de possibles séries originales, avec certaines idées désormais suffisamment avancées pour envisager leur concrétisation. Les jeux MPP et MPG feront encore plus partie de l’offre incluse, marquant une évolution supplémentaire dans le positionnement de Ligue1+ pour cette nouvelle saison.