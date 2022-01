L'Inter Milan veut piquer Paulo Dybala à la Juventus

La suite après cette publicité

La Juventus est au plus mal. Sportivement, la Vieille Dame est certes qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (elle affrontera Villarreal), mais en Serie A, c’est un naufrage depuis un an et demi. Quatrième la saison dernière, le club piémontais pointe aujourd’hui au cinquième rang du classement, à onze longueurs du leader intériste.

Des Nerazzurri qui lui ont récemment fait un peu plus mal en le battant en finale de la Supercoupe d’Italie. Et aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que la formation entraînée par Simone Inzaghi pourrait porter le coup de grâce… sur le marché des transferts. Depuis hier, un journaliste argentin de TyC Sports a annoncé que Paulo Dybala allait refuser de prolonger son contrat avec la Juventus.

Lié aux Bianconeri jusqu’en juin prochain, le joueur de 28 ans était censé être le nouveau roi de Turin, encore plus après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais les récentes déclarations du PDG de la Juve, Maurizio Arrivabene, démontraient que l’affaire était loin d’être bouclée. « Dybala est le numéro 10 de la Juve, De Ligt est un grand joueur, ils doivent faire leur travail et nous faisons le nôtre. Les relations sont sereines, mais ils doivent, comme tout le monde, montrer leur attachement au maillot sur le terrain. »

L’Inter veut faire un énorme coup

Et ça, Beppe Marotta l’a bien compris. Le journal au papier rose explique en effet qu’après avoir quitté le Piémont pour filer à l’Inter, le directeur sportif nerazzurro pourrait commettre une nouvelle « impolitesse » vis-à-vis des Bianconeri. Et quelle impolitesse ! En chipant Dybala à l’ennemi turinois sans lui verser le moindre centime, l’Inter signerait un coup retentissant sportivement et médiatiquement. Déjà intéressé par la Joya en 2019, lorsqu’Antonio Conte était sur le banc, Marotta va-t-il enfin arriver à ses fins ?

Un tel scénario est possible, même s’il convient de rappeler que l’Inter ne pourra pas offrir une énorme augmentation de salaire à l’Argentin. Les Lombards ont déjà fait de gros efforts pour prolonger Lautaro Martinez et Marcelo Brozovic. Actuellement rémunéré à hauteur de 7 M€ par saison, Dybala sait déjà que ce n’est pas l’Inter qui viendra lui proposer d’atteindre la barre symbolique des 10 M€ annuels, même si plusieurs départs (Arturo Vidal, Matias Vecino) vont libérer de la masse salariale. Le feuilleton de l'été en Serie A s'annonce incroyable.