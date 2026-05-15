Pays-Bas : Matthijs de Ligt forfait pour le Mondial

C’est un coup dur pour les Pays-Bas. Le défenseur de Manchester United Matthijs de Ligt ne sera pas disponible pour disputer la Coupe du monde cet été. Gêné depuis plusieurs mois par une blessure au dos, le joueur de 26 ans a décidé de se faire opérer comme annoncé par son club ce vendredi. Il avait tenté d’éviter l’opération jusqu’au bout.

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«Matthijs de Ligt a subi avec succès une intervention chirurgicale pour soigner une blessure au dos. Après avoir travaillé avec diligence tout au long de son processus de rééducation, il a été décidé qu’une intervention corrective était la meilleure solution. L’international néerlandais de 26 ans a réalisé un excellent début de saison, disputant l’intégralité des minutes de chaque match de Premier League jusqu’à fin novembre. De Ligt a été logiquement élu Joueur du Mois de novembre par les supporters», a expliqué le club. Sur Instagram, De Ligt est aussi sorti du silence. « Après six mois de traitement et d’efforts acharnés pour revenir au plus haut niveau, l’opération était la seule option qui restait. Je suis déçu de ne pas avoir pu aider l’équipe ces six derniers mois et, bien sûr, de manquer la Coupe du monde. »