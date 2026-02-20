Gianluca Prestianni a déclaré avoir lancé une insulte… homophobe à Vinicius

Soupçonné et même accusé par plusieurs joueurs du Real Madrid d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior lors de Benfica - Real Madrid, Gianluca Prestianni continue de nier en bloc. Pour autant, l’Argentin n’est pas tiré d’affaire.

L’UEFA a ouvert une enquête sur des allégations de comportement discriminatoire ces derniers jours, et à en croire ESPN, Prestianni aurait déjà fourni des éléments. Le joueur aurait ainsi déclaré avoir tenu des propos… homophobes à l’encontre de l’international brésilien. Pas sûr que cela résolve le problème.