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UEFA Europa Conference League

Jaydee Canvot savoure la victoire en Ligue Europa Conférence

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jaydee Canvot, le défenseur de Crystal Palace @Maxppp
Crystal Palace 1-0 Vallecano

Titulaire ce soir dans la défense de Crystal Palace, Jaydee Canvot a remporté la première coupe d’Europe de sa carrière. Les Anglais ont battu le Rayo Vallecano 1-0 en finale grâce à un but de Jean-Philippe Mateta. L’ancien Toulousain, arrivé pour 23 M€ au sein du club londonien depuis Toulouse, savoure l’instant.

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«C’est la première fois dans l’histoire de Palace, précise le joueur de 19 ans à Canal+ Foot. On a joué beaucoup de matchs, on est passé par plein de choses. Ça a été très dur, maintenant on va profiter des vacances. On a gagné, on est restés solides, on n’a pas pris de but et c’est le plus important».

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