CdM 2026, Carlo Ancelotti : « Neymar est capable de jouer 90 minutes en marchant »

Le Brésil s’apprête à disputer son 3e match de poule de cette Coupe du Monde 2026 à l’occasion d’un match face à l’Écosse (00h, heure française). Neymar devrait être présent sur la feuille de match et pourrait même entrer sur la pelouse, lui qui s’est remis d’une blessure au mollet. Il s’agirait de sa première apparition avec la Seleçao depuis deux et demi et sa grave blessure au genou face à l’Uruguay. Malgré les critiques au pays, le milieu offensif est en meilleure forme physique.

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«Neymar est disponible, il a bien travaillé cette semaine, il s’est bien préparé pour le match et est capable de joueur avec ses coéquipiers. Nous sommes très heureux de son retour», a assuré Carlo Ancelotti en conférence de presse d’avant match. Il y est même allé de petite boutade sur la supposée condition physique de la star. «Il est évident que grâce à ses qualités, il peut aider l’équipe. Il est capable de jouer 90 minutes en marchant! Neymar est en forme, travaille très dur. (…) Je suis très satisfait de lui». Rendez-vous dans quelques heures.