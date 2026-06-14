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Coupe du Monde

CdM 2026, Haïti : aucune crainte face au Brésil pour Sébastien Migné

Par Tom Courel
1 min.
Sébastien Migné @Maxppp

Présent en conférence de presse d’après-match après la défaite de son équipe face à l’Écosse à la Coupe du Monde 2026 (0-1), Sébastien Migné, sélectionneur d’Haïti, a affiché de la fierté envers ses joueurs. « On est déçus… Mais on est là. On est conditionnés depuis le départ à se dire que ce ne sera pas facile. On a été très intéressants dans l’élaboration du jeu jusqu’à 25m du but adverse, où ensuite, on a manqué un peu de spontanéité » a-t-il expliqué aux médias.

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Déjà tourné vers la suite, et notamment la prochaine rencontre face au Brésil dans cinq jours, à Philadelphie, le technicien français a insisté sur la difficulté du match. Assurant également qu’aucune crainte n’était présente. « C’est une montagne qui se présente face à nous, on va atteindre des sommets. Mais je dirais que nos adversaires ont beaucoup plus à perdre que nous. Avec le Cameroun, nous leur avions fait mordre la poussière lors de la dernière édition. Tout est possible ».

Pub. le - MAJ le
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