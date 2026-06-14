CdM 2026, Haïti : aucune crainte face au Brésil pour Sébastien Migné
Présent en conférence de presse d’après-match après la défaite de son équipe face à l’Écosse à la Coupe du Monde 2026 (0-1), Sébastien Migné, sélectionneur d’Haïti, a affiché de la fierté envers ses joueurs. « On est déçus… Mais on est là. On est conditionnés depuis le départ à se dire que ce ne sera pas facile. On a été très intéressants dans l’élaboration du jeu jusqu’à 25m du but adverse, où ensuite, on a manqué un peu de spontanéité » a-t-il expliqué aux médias.
Déjà tourné vers la suite, et notamment la prochaine rencontre face au Brésil dans cinq jours, à Philadelphie, le technicien français a insisté sur la difficulté du match. Assurant également qu’aucune crainte n’était présente. « C’est une montagne qui se présente face à nous, on va atteindre des sommets. Mais je dirais que nos adversaires ont beaucoup plus à perdre que nous. Avec le Cameroun, nous leur avions fait mordre la poussière lors de la dernière édition. Tout est possible ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer