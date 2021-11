Lille, LdC : Burak Yilmaz forfait contre Séville

Demain le Lille OSC affronte le Séville FC à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pour sa survie en Ligue des Champions. Un match crucial pour les Dogues qui devront se passer de Burak Yilmaz. En conférence de presse, le coach Jocelyn Gourvennec a fait le point sur la situation de son buteur turc.

«Burak n'est pas là, il était déjà un peu malade à Paris. Il ne se sentait pas bien samedi et dimanche et il est resté à Lille. Il a un programme individualisé pour soigner son coup de froid» a lâché l'ancien coach de Guingamp et Bordeaux. Sven Botman est aussi forfait, mais pas Tiago Djalo qui est de retour.

