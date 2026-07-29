Real Madrid : Rodri ne dirait pas non au Barça

Auteur d’une belle Coupe du Monde avec la Roja, Rodri (30 ans) a la cote. Si le Paris Saint-Germain a été cité comme un prétendant, le club de Luis Enrique ne se lancera pas sur cette piste. D’autant que le milieu de terrain de Manchester City (contrat jusqu’en 2027) semble promis au Real Madrid. Un club qu’il veut rejoindre et avec lequel les discussions sont très avancées. Malgré cela, le FC Barcelone tente de s’immiscer dans ce dossier. C’est ce que révèle Catalunya Radio.

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Le média catalan explique que les Culés veulent un renfort dans l’entrejeu, indépendamment de la blessure de Frenkie de Jong. Le profil de Rodri leur plaît et ils se sont renseignés à son sujet. Et comme l’a indiqué la radio dans une autre émission plus tard, le joueur rêve du Real Madrid… mais il ne dirait pas forcément non au FC Barcelone si l’opportunité se présentait.