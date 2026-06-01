Chelsea : 4 gros clubs veulent Marc Cucurella

Nommé à la tête de Chelsea, Xabi Alonso a déjà du pain sur la planche. L’Espagnol doit gérer les envies de départs de Marc Cucurella. L’ancien coach du Real Madrid aimerait avancer avec lui et il le lui a fait savoir. Mais l’international ibérique de 27 ans est ouvert à un départ. Les Blues ne le retiendront pas si une bonne proposition arrivait cet été. Et il y a des chances que des offres parviennent dans les locaux des Londoniens.

La suite après cette publicité

Ce lundi, The Athletic dévoile la liste des clubs prêts à foncer sur ce dossier. L’Atlético de Madrid, dont l’intérêt est connu depuis quelques jours, est en concurrence avec le Barça. Le Real Madrid, qui veut renforcer le poste de latéral gauche en cas de départ de Fran Garcia, et Manchester City, où Enzo Maresca aimerait retrouver Cucurella, sont aussi sur les rangs. Affaire à suivre…