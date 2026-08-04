PSG : Parme se lance à la recherche d’un gardien pour remplacer Zion Suzuki

Le Paris Saint-Germain continue de faire avancer plusieurs dossiers de front et celui de Zion Suzuki figure désormais parmi les priorités de Luis Campos. Après avoir accéléré sur Maghnes Akliouche et Mika Godts, le double champion d’Europe a transmis une première offre de 33 millions d’euros à Parme pour tenter de s’attacher les services du gardien japonais de 23 ans. Une proposition qui démontre la volonté parisienne de conclure rapidement cette opération alors que le club de la capitale cherche à renforcer durablement un poste stratégique. Les dirigeants parmesans restent fermes sur leur valorisation du joueur mais les discussions progressent dans un climat jugé positif, tandis que Paris dispose aujourd’hui des arguments financiers les plus solides pour convaincre son homologue italien.

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Longtemps présenté comme un objectif majeur de la Juventus, Zion Suzuki semble se rapprocher davantage du Parc des Princes. Les Bianconeri avaient ouvert les discussions les premiers mais leurs contraintes économiques compliquent sérieusement la possibilité de rivaliser avec l’offre parisienne. De son côté, l’international japonais a donné son accord de principe pour rejoindre le PSG, convaincu par le projet sportif proposé malgré une concurrence importante au sein de l’effectif. Les échanges se poursuivent afin de rapprocher les positions avec Parme, où l’on sait que le départ du dernier rempart nippon n’est plus une hypothèse à écarter. Tous les signaux convergent vers une issue favorable pour le club français qui conserve une nette avance dans ce dossier, à l’heure où la Vieille Dame va relancer la piste Guglielmo Vicario.

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Cinq pistes déjà sondées

Selon nos informations, Parme prépare justement l’après Suzuki sans attendre la conclusion définitive de son transfert. Si le club émilien a obtenu le transfert du jeune Giovanni Daffara en provenance de la Juventus, la direction ne considère absolument pas cette arrivée comme une réponse suffisante. Le portier italien va découvrir la Serie A et a été recruté avec un statut de doublure afin de poursuivre sa progression sans subir immédiatement toute la pression liée au poste de titulaire. Derrière lui, seul Edoardo Corvi complète actuellement la hiérarchie. Les dirigeants parmesans souhaitent donc sécuriser ce secteur avec un gardien plus expérimenté afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu si Zion Suzuki venait à quitter le club dans les prochains jours, et surtout si l’ancienne pépite de la Juventus ne convainc pas en titulaire. Et en ce sens, toujours d’après nos indiscrétions, plusieurs pistes sont déjà activées par Parme avec des premiers contacts exploratoires noués autour de Devis Vásquez (AS Roma, de retour de prêt), Lorenzo Montipò (Hellas Vérone en Serie B), Simone Scuffet (Pise en Serie B) ainsi que Franco Israel.

Ce dernier apparaît comme une opportunité crédible puisqu’il est sur le départ du Torino après une saison particulièrement compliquée. Le club turinois a déjà recruté Diego Mascardi, finalise l’arrivée de Lucas Perri et travaille également à la prolongation du vétéran Alberto Paleari afin de verrouiller complètement le poste de gardien. Dans ce contexte, un départ de Franco Israel semble de plus en plus probable, ce qui offre une solution supplémentaire à Parme. Un temps convoité, Gabriel Slonina (Chelsea), testé récemment par Strasbourg, est aussi une piste que les Gialloblu comptent relancer. Cette anticipation du club italien constitue également un signal encourageant pour le PSG, qui voit son interlocuteur préparer concrètement la succession de Zion Suzuki. Un élément de nature à faciliter la conclusion définitive de l’opération.