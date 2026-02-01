L1 : en infériorité numérique, le PSG renverse Strasbourg et reprend la tête

Des buts, de l’intensité, des gestes de classe, des actions collectives sublimes. Le choc opposant le Racing Club de Strasbourg au Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, pour refermer la 20e journée de Ligue 1, a tenu toutes ses promesses. Tenu en échec par Newcastle en milieu de semaine, le club de la capitale avait pourtant débuté de la meilleure des manières sur la pelouse de la Meinau. Organisés en 4-3-3 avec Safonov dans les buts et une attaque composée de Mbaye, Barcola et Mayulu, les hommes de Luis Enrique s’en remettaient d’abord à leur dernier rempart. Après une faute de main de Marquinhos dans sa propre surface et sous les yeux de Chevalier, le gardien russe du PSG sortait le grand jeu en repoussant le penalty puissant de Panichelli (21e).

Sur la séquence suivante, les Rouge et Bleu trouvaient la faille… Sur un ballon anodin, Barcola, lancé en profondeur, profitait de la relance totalement manquée de Sarr pour contrer le cuir. Opportuniste, Mayulu terminait finalement au près d’une frappe croisée du gauche (0-1, 22e). Sonné mais loin d’être résigné, Strasbourg repartait à l’attaque et réagissait dans la foulée. Au terme d’un mouvement collectif exceptionnel, Guéla Doué, servi par Chilwell, relançait les siens sous les yeux de son frère Désiré (1-1, 27e). Un duel haletant qui débouchait sur un score nul à la pause.

Hakimi exclu, Zaïre-Emery brillant

Au retour des vestiaires, les débats étaient toujours aussi animés. Si Mbaye cédait sa place à Doué, le PSG peinait face à la grinta des Strasbourgeois mais continuait de pousser. Trouvé dans la surface, Doué enroulait parfaitement mais le ballon flirtait avec le poteau opposé de Penders (56e). Sur l’action suivante, Hakimi, servi en retrait par Mendes, ratait le cadre (57e). Déterminé à empocher les trois points, Luis Enrique lançait alors Kang-In Lee et Dembélé mais le score ne bougeait toujours pas. Si Doué continuait de faire des différences dans son couloir, le RCSA se montrait rigoureux sur le plan défensif.

Peu à peu, le rythme retombait et les Parisiens subissaient un nouveau coup du sort. Coupable d’une vilaine semelle sur Panichelli, Hakimi était exclu après visionnage des images (75e). Dans le dernier quart d’heure, Strasbourg tentait de profiter de sa supériorité numérique mais butait sur la défense francilienne ou manquait de précision dans le dernier geste. Et ce qui devait arriver arriva… Sur un centre parfait de Zaïre-Emery, Mendes surgissait au second poteau et trompait le portier alsacien de la tête (1-2, 81e). Un but libérateur permettant au PSG de sécuriser une nouvelle victoire (2-1). Au classement, les Parisiens reprennent la tête avec deux longueurs d’avance sur le RC Lens. Strasbourg reste 7e.