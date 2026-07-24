Mark van Bommel est le nouveau sélectionneur de la Belgique !

Après le départ de Rudi Garcia, la Belgique a officialisé, ce vendredi, son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Mark van Bommel. « La Fédération Royale Belge de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Mark van Bommel (49 ans) comme nouvel entraîneur national des Diables Rouges belges, à compter du 15 août 2026. Mark van Bommel a signé un contrat qui lui permettra de mener l’équipe nationale belge jusqu’à l’UEFA EURO 2028 », précise le communiqué des Diables Rouges.

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Welcome, Mark Van Bommel! 👋



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« C’est un grand honneur de devenir entraîneur principal de la Belgique. Je tiens à remercier la Fédération Royale Belge de Football pour la confiance qu’ils ont accordée à moi. La Belgique a des joueurs exceptionnels et un potentiel énorme. Avec mon staff d’entraîneurs, nous voulons construire une équipe disciplinée, ambitieuse et courageuse pour rivaliser avec les meilleurs. Le succès n’est jamais garanti, mais le travail acharné, l’honnêteté et l’engagement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et rendre le peuple belge fier. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et de commencer ce nouveau chapitre ensemble », a indiqué le coach passé par le PSV Eindhoven, le VfL Wolfsburg et le Royal Antwerp FC.