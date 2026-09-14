Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

PSG : l’incroyable série d’invincibilité se poursuit face à Brest

Par Allan Brevi
1 min.
PSG @Maxppp
Brest 0-1 PSG

Le PSG a encore pris le dessus sur Brest, en s’imposant 1-0 à Francis-Le Blé lors de la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Un succès obtenu dans la douleur, notamment grâce à plusieurs arrêts décisifs de Matvey Safonov, mais qui permet surtout aux Parisiens de poursuivre une incroyable série face au club breton.

La suite après cette publicité

Cette victoire porte en effet à 35 le nombre de matchs consécutifs sans défaite du PSG contre Brest, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 27 victoires et 8 nuls. Une série exceptionnelle qui constitue la plus longue invincibilité actuellement enregistrée en Ligue 1 entre deux clubs, avec Paris qui n’a plus perdu face aux Brestois depuis 1985.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Brest

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Brest Logo Brest
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier