PSG : l’incroyable série d’invincibilité se poursuit face à Brest

Le PSG a encore pris le dessus sur Brest, en s’imposant 1-0 à Francis-Le Blé lors de la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Un succès obtenu dans la douleur, notamment grâce à plusieurs arrêts décisifs de Matvey Safonov, mais qui permet surtout aux Parisiens de poursuivre une incroyable série face au club breton.

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Cette victoire porte en effet à 35 le nombre de matchs consécutifs sans défaite du PSG contre Brest, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 27 victoires et 8 nuls. Une série exceptionnelle qui constitue la plus longue invincibilité actuellement enregistrée en Ligue 1 entre deux clubs, avec Paris qui n’a plus perdu face aux Brestois depuis 1985.