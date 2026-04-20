Liverpool : Ibrahima Konaté confirme sa prolongation imminente

Joueur de Liverpool depuis 2021, Ibrahima Konaté a longtemps entretenu le suspense concernant son avenir chez les Reds. Libre de tout contrat en juin prochain, l’international français n’avait pas prolongé et son nom était régulièrement cité du côté de Madrid. Depuis, la piste merengue s’est envolée et l’ancien pensionnaire du RB Leipzig a confirmé qu’il était finalement sur le point de prolonger son bail avec le club de la Mersey.

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« On a entendu beaucoup de choses, mais cela fait longtemps que nous sommes en pourparlers avec le club et nous sommes sur le point de trouver un accord. Il y a de fortes chances que je sois encore là la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. J’attends de finaliser le contrat, mais quand tout sera réglé, vous devrez demander à Richard (Hughes, le directeur sportif, ndlr) ce que je lui ai dit en septembre et en novembre, et il dira quelque chose qui fera taire tout le monde. J’ai une relation particulière non seulement avec les supporters, mais aussi avec chaque personne qui travaille au club. Je les porte dans mon cœur comme ma famille. C’est un club incroyable, une famille incroyable. Ce club compte énormément pour moi », a confié le Français à l’issue du match remporté face à Everton, dans des propos rapportés par The Athletic.