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Ligue 1

Lens : Pierre Sage rappelle fermement à l’ordre ses joueurs après la défaite à Lorient

Par Samuel Zemour
1 min.
Pierre Sage @Maxppp
Lorient 2-1 Lens

En déplacement à Lorient ce samedi, le RC Lens est tombé de haut en s’inclinant en Bretagne (2-1). Pour Pierre Sage, cette défaite est vécue comme une manière de rappeler à l’ordre son groupe avant la dernière ligne droite du Championnat et une demi-finale de Coupe de France. Le manager artésien attend un réveil de ses troupes pour le prochain match, afin de s’assurer que la défaite d’aujourd’hui n’était qu’un accident.

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«Les chiffres montrent que le plus important, c’est le résultat. On a manqué de présence, on a manqué aussi de coordination sur les côtés pour faire d’autres différences que les centres. C’est une un bon rappel à l’ordre comme quoi tous les matchs se joue, tous les matchs sont importants et toutes les équipes vendent chèrement leur peau (…) On est toujours sur notre chemin et ce qui s’est passé aujourd’hui doit être utilisé, on n’a pas l’habitude de ça. D’habitude, on utilise la joie et l’ambition pour s’activer là, on a besoin d’utiliser la frustration donc c’est une nouvelle étape pour nous, mais ça doit aussi nous servir parce qu’en au-delà du Championnat, on a aussi un beau challenge en Coupe de France. J’attends de l’équipe qu’on montre un visage vraiment conquérant dans le prochain match», a-t-il assuré sur BeIN Sports.

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