Interview croisée Benjamin Parrot-Jean-Louis Leca : « à Lens, on a tous mis la frontale, et on pioche tous pour essayer d’aller le plus loin possible »

Foot Mercato : quelques mois après votre intronisation à vos postes respectifs à la tête du RC Lens, quel premier bilan faites-vous ?

Benjamin Parrot (Directeur général du RC Lens) : c’est le fonctionnement du club, la fluidité des process établis, la capacité à travailler, à faire front tous ensemble. Et après, moi, sur ma partie, ce n’est pas qu’un club, ce n’est pas que l’équipe première, mais c’est la manière aujourd’hui dont a été restructurée la formation, la partie infrastructure sur laquelle on avance beaucoup. On vient de racheter le stade Bollaert. On est en train de construire un bâtiment pour les féminines. On a refait ici des chambres pour les pros au centre d’entraînement. On a équipé le stade, changé de vestiaire, refait des salons VIP. Il y a également aussi sur la partie de l’identité du club tout un tas d’actions qui ont été menées. Sur la partie commerciale, avec des gros contrats qui sont signés et pour d’autres en passe d’être signés. Donc, on va dire que c’est une saison de structuration. À cet instant, faire un bilan définitif, c’est compliqué. Mais on a amorcé des choses qui permettent au club d’être dans de bonnes conditions.

Jean-Louis Leca (Directeur sportif du RC Lens) : Ben a raison, je pense que c’est difficile de parler de bilan. Les gens ont le sentiment de se reconnaître dans l’équipe à travers ce qu’elle dégage, à travers l’énergie qu’elle a, à travers les hommes. Et ça, pour moi, c’est positif. Et quand je vois aujourd’hui comment le secteur sportif a été repensé sur les six mois, et quand je parle de secteur sportif, je ne parle pas que de recrutement ou d’équipe professionnelle mais de l’interaction entre la formation, entre la post-formation, entre les pros. On voit que de plus en plus de nos jeunes montent à l’entraînement. On voit de plus en plus de nos jeunes qui jouent en équipe première. On l’a encore vu récemment avec Kyllian Antonio (18 ans). Je trouve qu’on se reconnecte à ce qu’on est réellement.

FM : que ce soit au niveau du staff ou des joueurs, on a vraiment l’impression que vous faites toujours les bons choix. Tout est parfaitement aligné. Avez vous un secret ? Y a-t-il une patte RC Lens ?

BP : l’expérience nous a amené, Jean-Louis comme moi, à observer des situations par le passé et donc de pouvoir constater des éléments qui sont des facteurs, pas forcément de réussite, qui peuvent au contraire conduire le club à ne pas être dans un cycle mécanique. Nous, on s’efforce de bien délimiter le périmètre, de respecter la fonction des uns et des autres et en l’occurrence de responsabiliser chaque poste. Aujourd’hui, sur la partie sportive, les process sont très clairs. Moi, de par ma fonction, je suis directeur général. C’est-à-dire DG de tous les services, de la finance, du marketing, y compris du sportif. Mais derrière, les managers sont avant tout des spécialistes, des experts, qui travaillent dans un cadre de responsabilité et de liberté qui est important.

Par exemple, sur la partie sportive, tous les agents ne parlent qu’à Jean-Louis. De mon côté, je ne parle à aucun agent. Déjà, ça permet à chacun, en l’occurrence sur le sportif, qui est une partie importante, d’avoir un fonctionnement très clair, sans court-circuit. Et après, la base de tout, c’est la confiance. Je suis lié à Jean-Louis, Jean-Louis est lié au coach, le coach est lié à son vestiaire. Et cette cascade-là, c’est ce qui fait aujourd’hui le secret. On se dit absolument tout. On a des fréquences de réunions avec Jean-Louis plusieurs fois par jour, avec le coach, on se met régulièrement autour d’une table et on se dit tout, il n’y a aucun non-dit aujourd’hui. On est dans une honnêteté, dans un respect qui est total, parce qu’il y a avant tout le respect des hommes, mais aussi le respect de nos fonctions.

JLL : ce qui est important, c’est que chacun a son domaine de compétences, mais chacun accepte de se faire challenger et ne prend pas ça pour quelque chose de déplacé. Et ça, ça change tout. Pour prendre l’exemple du recrutement de Pierre Sage : on avait ciblé ce que devait être l’entraîneur du Racing Club de Lens pour nous, on avait 4-5 points qui étaient importants. Le nom de Pierre est sorti, mais plusieurs noms sont sortis. Et j’ai commencé les premiers appels où on a ciblé deux personnes. Puis après, j’ai dit à Ben : "maintenant, je veux que tu viennes avec moi dans un appel", parce que son ressenti et sa vision étaient très importants pour moi. Je n’ai aucun problème à lui livrer ma stratégie et à me faire challenger. Et que ce soit avec la cellule, que ce soit avec Ben, avec Victor (le directeur juridique), quand on échange, quand il y a quelqu’un qui émet quelque chose, dit attention à ceci ou attention à cela, il n’y a jamais personne qui prend ça personnellement. Et ça, c’est important, parce qu’en fait, on est tous en train de ramer dans le même sens.

BP : en fait, on se dit souvent, celui qui arrive à dire non, qui n’est pas d’accord avec quelque chose, dès lors qu’il le motive c’est plus important que celui qui acquiesce en permanence.

Jean Louis Leca : «aujourd’hui à Lens, il y a tout un tas de personnes qui sont méga importantes et qui ne sont pas en lumière, qui font que ce club-là en est là aujourd’hui»

FM : au-delà des performances sportives, on a le sentiment qu’il se passe quelque chose au sein du club. Le vestiaire vit bien, on sent que chacun joue pour les autres, avec un coach pour qui les joueurs partiraient à la guerre sans problème. Un vestiaire uni et qui pousse dans le même sens, c’est la clé du succès ?

JLL : ça fait partie des clés de la réussite, bien entendu. Pierre arrive à créer quelque chose avec son groupe, son staff, en général, le secteur professionnel. D’arriver, d’avoir cette adaptation aussi rapide, avec des résultats aussi extraordinaires, ça dénote de certaines qualités. Mais je pense que c’est dans la continuité de ce qu’on disait tout à l’heure. C’est un alignement qui part d’en haut jusqu’en bas.

BP : je pense qu’une force qui est celle du Racing Club de Lens cette saison, c’est qu’aujourd’hui, il n’y a pas de réponse unique à une réussite qui est plurielle. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, si ça se passe bien sur le terrain, on peut être tenté de dire que le recrutement était bon, ou alors le coach était bon. Non, c’est que tout le monde est bon, y compris le staff. Tout le monde se retrouve dans le projet et apporte… C’est pour ça que la gestion de la réussite dans un club est parfois beaucoup plus difficile à juger qu’une gestion de l’échec parce que la gestion de l’échec est souvent mono-ciblée. Là, nous, la réussite est plurielle, mais elle est surtout le fruit du respect de cette cascade de décisions positives. Naturellement, Jean-Louis est un cadre dirigeant de l’entreprise du club parce qu’il procède au recrutement, mais le coach est responsable d’une PME parce qu’il gère tout un staff.

JLL : on peut imaginer ce parallèle : si tu n’as pas un bon architecte, le conducteur de travaux va être dans la galère. Si tu as un bon architecte et le conducteur de travaux est catastrophique, tu vas être dans la galère, donc c’est lié. Bien entendu, il y a des gens qui ont des responsabilités, c’est la vérité, mais aujourd’hui, il y a tout un tas de personnes qui sont méga importantes et qui ne sont pas en lumière, qui font que ce club-là en est là aujourd’hui.

FM : au niveau du recrutement qui est salué unanimement depuis votre arrivée, comment se passe aujourd’hui la gestion du mercato, dans les grandes lignes ?

JLL : on a créé une grosse base de données où il y a beaucoup de joueurs. La stratégie, elle est simple. Quand on sait à peu près qui on doit vendre pour équilibrer les comptes, on se dit "voilà, si je dois vendre Neil El Aynaoui et Andy Diouf, forcément, on doit travailler sur des milieux". Comme on a changé d’entraîneur aussi, on doit aussi se poser avec l’entraîneur pour savoir exactement quels sont ses besoins à l’intérieur de son projet. Une fois qu’on a fait ça, on sort 4, 5, 6 noms. Sur ces noms, il y a des analyses datas qui sont faites pour savoir, par rapport au joueur qu’on doit sortir, où il se situe. Est-ce que c’est meilleur ? Est-ce que c’est moins bon ? Et à l’intérieur, une fois qu’on a fait ça, on fait des montages vidéo et on passe une après-midi où on projette tous les profils au coach. On a ciblé lui, lui et lui, si on sort lui, il y a ça, ça et ça. Et après, il faut essayer d’être malin. Pour le cas de Mamadou Sangaré ou Andy Diouf, Mamad, c’est quelqu’un qu’on suivait depuis longtemps, qui était dans nos bases de données. Et on sait que, par exemple, quand Andy commence à se faire attaquer, il faut acheter d’abord Mamad avant de vendre Andy parce que, dans les stratégies d’aujourd’hui, tout se sait. On sait que tu as fait des ventes et on sait que tu as de l’argent…

FM : Benjamin, quel est votre rôle dans tout ça ?

BP : il s’inscrit dans un cadre clair. Il y a au sommet du club, un Président (Joseph Oughourlian) qui est responsabilisant, sécurisant. Il est toujours solidaire de son management. C’est très précieux. Sur le sportif, notre lien avec Jean est fort, continu, il repose sur une vision commune et une honnêteté mutuelle. Quant à mon rôle, ce qui m’importe c’est d’être au plus proche des sujets sportifs en m’imposant une forme de distance, un œil macro qui amène de la constance. Dans les réunions de recrutement, j’ai une optique, celle de sans cesse poser des questions essentielles à mes yeux à savoir : est-ce qu’on respecte bien tous les process ? Est-ce qu’on a bien challengé toutes les décisions ? Est-ce qu’on arrive bien à un consensus général et à réduire la part de subjectivité dans notre choix ? Parce que, parfois, des décisions peuvent être dictées par des intuitions, ça fait partie du métier. On ne peut pas fonctionner sur ce fil trop mince.

Nous, c’est la construction collective de différentes étapes à savoir le besoin d’un coach, le fait que la cellule ait sélectionné un profil, que notre directeur sportif soit convaincu du joueur, mais aussi de l’homme, et aligné avec les conditions économiques, et que l’opération soit vertueuse pour le club. Enfin, sur l’aspect data, une méthode que l’on a implémenté cette année, il faut que le joueur réponde à nos standards. Dans ces étapes, ce qui va m’intéresser, ce n’est pas de remettre en cause l’expertise de chacun des spécialistes qui vont se prononcer dans cette chaîne de valeur, mais au contraire, de voir si, au sortir des réunions, on est tous, absolument tous, autour de la table, convaincus, accordés. Et c’est ce qui s’est passé à chaque fois.

Il n’y a pas eu un recrutement effectué pour lequel une personne du groupe de travail -Jean-Louis, le coach, les équipes de recrutement (Valentin Michalski et Jonathan Martins Pereira), le directeur de l’administration sportive (Victor Linglart) et moi- n’étions pas en phase. Comme l’a dit Jean-Louis tout à l’heure, ce qui est bien, ce qui est sain, c’est que tout le monde cherche à challenger l’autre. Il y a de l’écoute, de l’humilité et un esprit collectif. Il n’y a pas les experts du recrutement qui s’approprient le savoir-faire de recruter un joueur alors que ce sont des références dans leur discipline. Ou alors l’expert data qui ne résonnerait que par son prisme. Ce qui prime, c’est le sens général. Il nous amène une parole libre, ouverte, pour rester toujours focus sur un deux mots : l’exigence collective.

FM : justement, pour parler du dernier transfert en date, celui d’Allan Saint-Maximin, le cheminement du recrutement pour Saint-Maximin, comment ça se passe ? Comment vous décidez de le recruter ?

BP : là, c’est un contre-exemple. À savoir que, normalement, on était parti du postulat qu’avec le départ de Morgan Guilavogui, un joueur de percussion serait le bienvenu au sein du club sur le poste d’animateur offensif. Donc, il y avait, on va dire, une veille, l’analyse de certains profils par nos scouts, mais le profil d’Alain Saint-Maximin, il n’a jamais été évoqué. Ce recrutement est lié à une chose, à savoir la connexion au réseau de Jean-Louis, à la relation qui unit Jean-Louis à Allan. Il a débuté sa carrière par un prêt en Corse, dans un club très familial où Jean-Louis l’a pris sous son aile, s’est occupé de sa maison, a tout fait pour lui, ce qui a développé un respect profond du joueur pour Jean-Louis, et donc une relation continue entre les deux. Donc, clairement, aujourd’hui, qu’un joueur, avec sa carrière, ses émoluments, et le fait qu’il soit libre, puisse venir au Racing Club de Lens, ce n’est théoriquement pas possible, et ça le devient par le fait que Jean-Louis…

JLL : (il coupe) en fait, pour Allan on outrepasse nos process. Après le match du Havre vendredi soir, je reçois un message d’Allan et on échange. J’ai cette information-là, qu’il va résilier son contrat au Mexique. Il est peut-être 1h du matin, donc là je dis, laisse-moi 5 minutes, je te rappelle, j’appelle de suite Ben et Victor (Victor Linglart le directeur juridique). On échange à 3 en pleine nuit. Ensuite, je me mets d’accord jusqu’à 4h du matin avec Alan et ses conseils, je lui explique le projet. Avec Alan, on s’est mis d’accord financièrement dans un échange qui a duré peut-être 10 secondes. Il m’a dit direct : "Jean il n’y a pas de problèmes". Dès que je me lève, j’appelle vite le coach il me dit : "waouh, j’ai joué contre lui l’année dernière avec l’OL (Fenerbahce-OL en Ligue Europa en janvier dernier), il avait été exceptionnel.

C’est sûr qu’un profil comme ça évidemment c’est oui". Je check avec les scouts, je leur dis, il faut charbonner dessus, regardez, donnez-moi votre avis. En parallèle, je checke notre data aussi, et je continue à avancer. C’était important pour moi aussi, que le directeur général et le coach aient un appel avec Allan, pour avoir le côté de Benjamin, sa sensation, et aussi le feeling du coach. Parce que si ça ne se passe pas, comme je le disais, avec le coach ou avec quelqu’un du club, si on n’est pas en phase, la personne ne rentre pas. Je n’avais aucun doute sur ça, donc ça s’est bien passé avec Ben, ça s’est bien passé avec le coach, mais on a modifié les process. On a essayé de cocher toutes les cases, mais pas dans le même ordre. Après, on connait la suite, on a organisé son arrivée et tout s’est bouclé en quelques heures le dimanche avant l’officialisation le lundi en toute fin de mercato.

Benjamin Parrot : «ce qui est important, c’est d’aligner les contrats et les actes avec les paroles que l’on donne, parce qu’on est très attaché à ça»

FM : vous avez fait un gentlemen’s agreement jusqu’à la fin de saison, le but c’est que chacun profite un peu l’un de l’autre, on va dire ?

JLL : c’est exactement ça. Je suis content pour lui, parce qu’il est parti jeune de sa famille, il va se rapprocher à 2h de ses parents, il a des enfants en bas âge, les grands-parents pourront venir voir leurs petits-enfants. Il vient pour 6 mois, on a des objectifs élevés, qui n’étaient pas les mêmes en début de saison, on ne va pas se mentir. Après on se posera en temps et en heure, et on verra ce qui sera possible de faire ou de ne pas faire.

BP : aujourd’hui, ce qui est important, c’est d’aligner les contrats et les actes avec les paroles que l’on donne, parce qu’on est très attaché à ça. Aujourd’hui, le contrat de 6 mois illustre exactement ce pour quoi on va le chercher, et ce qui peut être pour lui aussi un challenge. C’est un accord d’homme, avant d’être un accord de club à joueur. C’est une opportunité au regard de la relation d’Allan avec Jean et aussi de notre trend sportive, donc, terminons la saison, faisons la saison ensemble, et voyons ce qu’il en est après.

FM : en parlant d’objectif, on connait la maison : l’humilité et la modestie font partie de l’ADN du RC Lens. Mais la Ligue des Champions, ça reste quand même un objectif pour vous, ou toujours pas ?

BP : c’est dur de répondre à cette question. Cette saison, on a commencé avec la dixième masse salariale, c’est-à-dire qu’on a réduit de 25% la masse salariale par rapport à N-1, et de 50% par rapport à N-2, et normalement, il y a souvent un facteur corrélant entre la masse salariale et le classement final en théorie. Nous, ce qu’on s’était dit, vu qu’on a toujours fait au moins top 8 depuis la remontée en Ligue 1, c’était objectif top 8. Là, aujourd’hui, c’est certain que dans notre situation, on ne va pas faire de faux discours et autres. On a une moyenne statistique qui est très élevée, il y a une trend sportive qui est extrêmement bonne, mais la compétition est féroce (le RC Lens est actuellement 2e de Ligue 1 à deux points derrière le PSG). On considère que la 4ème place, elle n’est pas qualificative pour la Ligue des Champions, elle est qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, ce qui est une nuance fondamentale à avoir, donc, accrocher la Ligue des Champions, on veut dire faire 1, 2 ou 3. A cet instant de la saison, dire que c’est l’objectif, ça serait trop s’avancer, trop présomptueux, ça ne nous ressemblerait pas. Par contre, de dire qu’on souhaite accrocher l’Europe, au regard des émotions et de notre rythme statistique, oui, c’est une évidence.

JLL : les objectifs, on les pose en début de saison, et clairement, on n’aurait jamais posé un tel objectif. En début de saison, on redémarrait de beaucoup de choses, on parlait d’aller faire un top 8. C’est facile maintenant de se dire, voilà, Lens… Quand on prend un gardien qui n’a jamais connu la Ligue 1, quand on fait venir un Mamadou Sangaré qui joue en Autriche, quand on fait venir Mathieu Udol qui, certes a de l’expérience, mais il jouait en Ligue 2 à Metz, quand on relance un Odsonne Edouard, le foot est un peu amnésique de ces choses-là. Aujourd’hui, ce n’est pas un objectif d’aller en Ligue des Champions, mais on a l’ambition et on espère y aller, parce que c’est là, c’est ce qui a été construit depuis 6 mois, qui fait qu’il nous donne la permission de rêver à ça.

BP : du fait de l’ADN de ce club, on est souvent la joyeuse surprise, mais nous, si on travaille comme on travaille, si on travaille avec l’intensité à tous les niveaux du club, c’est pour aller le plus haut possible, et ça, c’est bien de le rappeler. On n’est pas les gentils lensois qui espérons un jour qu’au pied du sapin, on aura une qualification. Tout ce qu’on est en train de faire, on est en train de faire à l’image de ce club-là, c’est à la sueur de nos fronts, à nous tous. On parle souvent de charbon. On a tous mis la frontale, et on est tous allés piocher pour essayer d’aller le plus loin possible, et on va continuer comme ça, donc on ne va pas se perdre dans des effets d’annonce, mais oui, on est ambitieux.

FM : la dernière qualification du club en Ligue des Champions a laissé quelques traces, notamment au niveau de la masse salariale. Comment peut-on éviter aujourd’hui de telles dérives ?

BP : en cultivant au quotidien le lien fort qui nous unit, qui est un lien professionnel et humain, en se respectant et en ayant chacun à nos niveaux la capacité de se dire les yeux dans les yeux, que si on se détourne de ce que l’on est, on va se perdre.

JLL : dans la vie, on aimerait peut-être tous toujours avoir un peu plus, mais il faut savoir à un moment donné où on est et d’où on vient. Si Lens, sur les dix prochaines années, fait deux fois la Ligue des Champions et trois fois l’Europa League et une fois la Conférence League, dans dix ans, Lens ne sera plus le même club si on continue à gérer le club en mode "bon père de famille". On doit grandir nous aussi.

BP : je pense que Jean et moi, enfin, on a été adjoints. J’ai été directeur général adjoint, Jean a été coordinateur sportif, ça nous a permis de nous forger des convictions très fortes. Quand on a commencé, peut-être que ce que certains pouvaient appeler comme de l’inexpérience à ce niveau de responsabilité, moi j’appellerais ça comme de la fraîcheur. Cette fraîcheur, notre but, c’est de la préserver. Parce que quand on a de la fraîcheur, en fait, on met de l’intensité dans toutes les décisions, jamais on va galvauder une décision. Chaque dossier mérite une attention et un caractère méticuleux total. Si on reste dans ce rythme, si on reste lié au fait qu’on doit délivrer en permanence un travail bien fait, je pense qu’on n’a pas d’inquiétude à avoir sur la suite et sur des décisions qu’on pourrait prendre et qui seraient en décalage avec ce qu’on en est.

Jean-Louis Leca : «Malang Sarr et Adrien Thomasson ? Ce sont des joueurs que l’on compte conserver et qu’on a envie de conserver»

FM : à ce propos, les prolongations de plusieurs cadres (Malang Sarr, Adrien Thomasson notamment) prennent du temps. Est-ce que c’est justement pour éviter les dérives du passé ?

JLL : non. Ce sont des discussions qu’on mène avec eux en coulisse. Après, on est assez tranquille parce que ça ne veut pas dire que si ça ne se fait pas maintenant, ça ne se fera pas. Ça ne veut pas dire qu’on se stresse. Pour le moment, ils sont concentrés aussi sur une fin de saison qui va être plus que passionnante, je dirais. Nous, on veut garder aussi les pieds sur terre, car on n’est que Lens. Ce n’est pas parce qu’on fait la Coupe d’Europe qu’on va se prendre pour quelqu’un d’autre et qu’on va déroger à ce qu’on est en train de dire depuis tout à l’heure. Mais, les discussions se passent le plus ouvertement possible et il y a des discussions avec les agents, mais aussi avec les joueurs. Ce sont des personnes avec qui j’ai une relation assez particulière parce que j’ai joué avec eux. Il n’y a aucun problème et aucun sujet sur ça. Ce sont des joueurs que l’on compte conserver et qu’on a envie de conserver. Après, on va voir ce qui pourra être fait.

BP : ce sont des joueurs attractifs sur le marché à travers la très belle saison du Racing dont ils sont des éléments moteurs. À partir du moment où il y a des joueurs qui performent, il y a ce que le club veut, mais il y a aussi ce que le club peut faire. On a tellement de respect pour ces joueurs que l’on pense également aux projets de vie qui pourraient se présenter à eux. Plus que resigner, ce qui nous anime, c’est de nouer un pacte commun et équilibré. Jean-Louis a été très clair avec les représentants sur ce que le club est capable de faire. Le cadre est connu, on aura prochainement plus de lisibilité sur ces dossiers.

Benjamin Parrot : «On génère 45 millions d’euros de revenus commerciaux sur un périmètre Ligue 1, ce qui nous situe au rang 4 à peu près en France sur ce domaine-là»

FM : enfin, pour finir une question plus globale sur le football français qui est dans une situation financière très compliquée. Comment fait-on pour survivre au-delà du trading, et aujourd’hui, quelles sont aussi vos recettes ?

BP : dans une ère où il y a moins de droits TV, il faut reconnaître le trading comme une source de revenus régulière. Là où par le passé, elle était considérée comme une manne exceptionnelle qui venait abonder une saison, en 2026, il faut lui reconnaître une importance régulière et bien calibrée. Ensuite, il faut réduire cette dépendance-là au maximum. Avant, on réduisait la dépendance aux droits télé. Maintenant, on réduit la dépendance au trading et ça passe par l’augmentation des revenus. Nous, on a fait le job pour être un club qui fonctionne bien sur le plan commercial. On génère 45 millions d’euros de revenus commerciaux sur un périmètre Ligue 1, ce qui nous situe au rang 4 à peu près en France sur ce domaine-là.

L’objectif désormais, c’est de faire ce qu’on appelle les gains marginaux, donc d’aller chercher davantage de revenus et ça passe par de la diversification. On a fait des travaux au stade, on a revu aussi pour le grand public la partie restauration. Pour les VIP, on a créé un nouveau salon, on cherche sans cesse des lignes qui vont nous permettre de grignoter un petit peu plus. Mais effectivement, la situation du foot français est très tendue au sens large et il nous faut maîtriser chacune de nos lignes. Pour les maîtriser, il faut les connaître sur le bout des doigts, ensuite, il faut les optimiser. Puis l’élément clé, et avec Jean-Louis on en a parfaitement conscience, c’est la masse salariale des joueurs. Dans une économie où beaucoup de lignes sont en baisse, notamment les droits télé, on ne peut pas avoir des lignes salariales en hausse, on sait qu’on doit aussi adapter notre train de vie parce qu’on se doit de pérenniser le club, c’est notre mission. C’est un défi chaque année, mais nous, on le voit à chaque fois comme des architectes face à un plan et on se dit, la base de notre saison, les fondations, c’est l’équilibre, tout part de là, donc comment on va parvenir à cet objectif pour s’équilibrer ? Ça a été le cas cette année, dès le début, avec les ventes de Facundo Medina, Neil El Aynaoui et Andy Diouf et l’an prochain, ça sera encore le cas. Mais l’idée, c’est de ne pas subir cette ligne-là, mais de la piloter en se disant, comment on va aller chercher le produit financier dont on a besoin en choisissant nous-mêmes au maximum les joueurs que l’on cédera. C’est un peu ça la stratégie.